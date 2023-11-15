HEDEP'li Beştaş'tan AK Partili vekile sert sözler: Terörist senin babandır

TBMM'deki oturumda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı savunmaya kalkan HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, kendisine yönelik "terör seviciliği" ifadesini kullanan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'e "Terörist senin babandır" diyerek tepki gösterdi.

ADALET BAKANLIĞI'NA DİLEKÇE SUNDULAR

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen HEDEP'li vekiller, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe sunmuştu. Bu gelişmenin ardından HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'deki oturumda teröristbaşı Öcalan'ın ailesiyle görüştürülmesi gerektiğini söyledi.

ÖCALAN'I SAVUNMAYA KALKTI

Beştaş konuşmasında, "İmralı Adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza İnfaz Kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek hukuk devleti değilim, ben kabile devletiyim, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir. Eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz?" dedi.

AK PARTİLİ VEKİL "TERÖR SEVİCİLİĞİ" İFADESİNİ KULLANDI

Bu sıralarda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Beştaş'a yönelik "Terör seviciliği" ifadesini kullandı. Erdem'in ifadesi sonrası Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon bir anda yükseldi.

"BİZE TERÖRİST DİYENLERİN ALNINI KARIŞLARIM"

Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, Erdem'e dönerek, "Terörist senin babandır. Sensin! Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım. Terörist sizsiniz! Kim 'Terörist' diyorsa onlar teröristtir. Oradan 'terörist' diyeceksiniz, biz dinleyeceğiz öyle mi? Dinleyeceksin kuzu kuzu. Terör sevici de kendileridir. Onlar seviyor terörü. Terör üzerinden beka devşiriyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.