HEDEP'li Beştaş'tan AK Partili vekile sert sözler: Terörist senin babandır

TBMM'deki oturumda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı savunmaya kalkan HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, kendisine yönelik "terör seviciliği" ifadesini kullanan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'e "Terörist senin babandır" diyerek tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen HEDEP'li vekiller, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe sunmuştu. Bu gelişmenin ardından HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'deki oturumda teröristbaşı Öcalan'ın ailesiyle görüştürülmesi gerektiğini söyledi.
Beştaş konuşmasında, "İmralı Adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza İnfaz Kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek hukuk devleti değilim, ben kabile devletiyim, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir. Eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz?" dedi.
Bu sıralarda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Beştaş'a yönelik "Terör seviciliği" ifadesini kullandı. Erdem'in ifadesi sonrası Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon bir anda yükseldi.
Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, Erdem'e dönerek, "Terörist senin babandır. Sensin! Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım. Terörist sizsiniz! Kim 'Terörist' diyorsa onlar teröristtir. Oradan 'terörist' diyeceksiniz, biz dinleyeceğiz öyle mi? Dinleyeceksin kuzu kuzu. Terör sevici de kendileridir. Onlar seviyor terörü. Terör üzerinden beka devşiriyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.
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