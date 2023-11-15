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HEDEP'li Beştaş'tan AK Partili vekile sert sözler: Terörist senin babandır - Son Dakika

HEDEP'li Beştaş'tan AK Partili vekile sert sözler: Terörist senin babandır

15.11.2023 11:06  - Güncelleme: 11:09

HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı savunmaya kalktığı konuşması sırasında kendisine yönelik ''terör seviciliği'' ifadesini kullanan AK Partili vekile ''Terörist senin babandır. Sensin'' karşılığını verdi.

TBMM'deki oturumda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı savunmaya kalkan HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, kendisine yönelik "terör seviciliği" ifadesini kullanan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'e "Terörist senin babandır" diyerek tepki gösterdi.

ADALET BAKANLIĞI'NA DİLEKÇE SUNDULAR

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen HEDEP'li vekiller, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe sunmuştu. Bu gelişmenin ardından HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'deki oturumda teröristbaşı Öcalan'ın ailesiyle görüştürülmesi gerektiğini söyledi.

HEDEP'li Meral Danış Beştaş'tan AK Partili vekile tepki: Terörist senin babandır

ÖCALAN'I SAVUNMAYA KALKTI

Beştaş konuşmasında, "İmralı Adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza İnfaz Kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek hukuk devleti değilim, ben kabile devletiyim, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir. Eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz?" dedi.

AK PARTİLİ VEKİL "TERÖR SEVİCİLİĞİ" İFADESİNİ KULLANDI

Bu sıralarda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Beştaş'a yönelik "Terör seviciliği" ifadesini kullandı. Erdem'in ifadesi sonrası Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon bir anda yükseldi.

HEDEP'li Meral Danış Beştaş'tan AK Partili vekile tepki: Terörist senin babandır

"BİZE TERÖRİST DİYENLERİN ALNINI KARIŞLARIM"

Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, Erdem'e dönerek, "Terörist senin babandır. Sensin! Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım. Terörist sizsiniz! Kim 'Terörist' diyorsa onlar teröristtir. Oradan 'terörist' diyeceksiniz, biz dinleyeceğiz öyle mi? Dinleyeceksin kuzu kuzu. Terör sevici de kendileridir. Onlar seviyor terörü. Terör üzerinden beka devşiriyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.

Meral Danış Beştaş, Abdullah Öcalan, AK Parti, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HEDEP'li Beştaş'tan AK Partili vekile sert sözler: Terörist senin babandır - Son Dakika


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SON DAKİKA: HEDEP'li Beştaş'tan AK Partili vekile sert sözler: Terörist senin babandır - Son Dakika
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