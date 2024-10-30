Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı - Son Dakika
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Politika

Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı

Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül\'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı

Görevi boyunca milli bayramlarda sık sık rahatsızlanan ve törenlere katılmadığı için muhalefet tarafından eleştirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Gül'ün daha önceki milli bayramlarla ilgili mesajlarında olduğu gibi 29 Ekim paylaşımını da yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

30.10.2024 10:35
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Cumhurbaşkanlığı süresince milli bayram kutlamalarına katılmadığı ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığı şeklinde eleştiriler alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı. Gül, gelebilecek eleştirileri tahmin etmiş olmalı ki gönderisini yoruma kapattı.

"ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI..."

Gül, mesajında "Cumhuriyetimizin 101. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Abdullah Gül'ün o paylaşımı;

Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı

ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Gül, cumhurbaşkanlığı süresince milli bayram kutlamalarına katılmadığı ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığı yönündeki eleştirilere, görevden ayrıldıktan sekiz yıl sonra yanıt vermişti. Gül şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim Cumhurbaşkanı olduğum sürece milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı, uzun süre bazıları anlattı aleyhimde. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım.

7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum sürece, katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa Cumhurbaşkanı olarak onları ukdeme aldım ve Çankaya'da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde, bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım."

Abdullah Gül, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • mustafa sagdic:
    cumguriyerin her turlu meyvesini yerler ultra luks yasarlar ama cumhuriyet dusmanidirlar. Akp.beka sorunudur bunu gerek ekonomi gerek multeci gerekse apo ya olab inanclariyla ispatliyorlar. 98 67 Yanıtla
  • Emin Ceylan:
    Süper bir şey harika yapıyor insanın karşıdakine gücü yetmezse en az kendine gücü yeter tebrik ediyorum bu konuda putun önünde durmak da değil dünya ay'a biz hala yaya Türkiye layıktır layık kalacak yuvarlak kafalarda sivrisinek 52 103 Yanıtla
  • k K:
    bu ulkede sadece fetocular atatatürke ve cumhuriyeti sevmezler. 69 35 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Bunun gibileri,gözümde çöp kadar değeri yoktur.Cumhuriyet düşmanlarıdır. 60 38 Yanıtla
  • Adem Mutlu:
    başın sağolsun fetöş gebermiş 45 8 Yanıtla
  • Erkan null:
    gazi atam cok derin yaralar aciyor malasef sen rahat uyu atam dualarimiz herzaman seninle 28 17 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Muhalefet, törenlere katılmadığıı için eleştıriyor.aynı muhalefet, cumhurbaşanı adayda göstermek istiyordu. 27 4 Yanıtla
  • Ceyhun34 Markası:
    Ben iki kız çocuğu babası Fanatik Beşiktaşlı birisiyim bunu yazarken bile İnanın ki o kadar utanıyorum ki şu an Evim kira ve ben asgari ücretle geçiniyorum artık kızlarımın ihtiyaçlarını gerçekten karşılayamıyorum Allah rızası için maddi olarak bana destek olur musunuz 1 lira 5 lira 10 lira çocuklarımın ihtiyaçları için bana yardımcı olun TR69 0001 0002 3059 0330 2450 01 inanmak istemeyenler İstanbul'da oturuyorum bana ulaşıp gelip evimi ziyaret edebilir 11 8 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Gördüğümüzemi inanalım duyduğumuza mı? FETÖ döneminde iyi dans etti siyasetçiler şimdide aynı oynuyorlar. 18 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    çok sinsi biri bu 12 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı - Son Dakika
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