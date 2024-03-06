"Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah\'ına kurban

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ağır yıkım yaşattığı Malatya'da düzenlenen seçim mitingine katıldı. Konuşmasına yoğun katılımın olduğu miting alanındaki pankartları okuyarak başlayan Erdoğan, "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" yazılı pankartı görünce "Senin Allah'ına kurban" yanıtını verdi.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Malatya'daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 72 oy oranıyla cumhur ittifakına destek veren Malatya'ya şükranlarımı bildiriyorum. Malatya yine sandıkta destan yazdı. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten gurur duyuyoruz.
Kandille demlenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan nice sevdiklerini toprağa veren kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?
Asrın felaketinde şehrimizde 78 bine yakın konut zarar gördü. Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimize 85 bini aşkın çadır gönderdik. Şehirde 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 48 bin konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin Malatyalı kardeşimiz başvurdu.
İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ek destek sağladık. Depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı tesisleri hayata geçiriyoruz. Aselsan firmamız, Malatya'da tesis kuruyor. Altyapı ve üstyapısıyla depremin tüm izleri silinene kadar çalışacağız. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna 75 bine çıkaracağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahibine teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projelerin tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtası ile denetliyoruz. Sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesini temin ediyoruz. Deprem ile sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz."
Öte yandan konuşması sırasında miting alanındaki pankartları da tek tek okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan açılan "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" yazılı pankartı görünce "Senin Allah'ına kurban" tepkisini verdi.
Son Dakika › Politika › 'Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez' pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban - Son Dakika
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