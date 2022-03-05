Herson'da sivil direnişçiler, Rus konvoyunun yolunu kesti: Evinize dönün - Son Dakika
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Herson'da sivil direnişçiler, Rus konvoyunun yolunu kesti: Evinize dönün

05.03.2022 10:16

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. güne girildi. Bölgede çatışmalar hız kesmeden devam ederken Ukrayna'nın Herson şehrinde sivil direnişçiler Rus askerlere karşı ciddi bir direniş ortaya koyuyor. Yayınlanan bir videoda sivil vatandaşların önlerini kestikleri Rus askerlere "Evinize dönün" bağırdıkları duyuldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününde de devam ediyor. Rus güçleri, Başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ise savunmayı kent girişine kurdukları ve çelikle destekledikleri barikatların arkasında vermeyi planlıyor. Çatışmaların en şiddetli yaşandığı kentlerden biri de Herson...

Sivil halkın ciddi bir direniş ortaya koyduğu kentte çekilen bir video yaşanan durumu gözler önüne serdi. Videoda Rus konvoyunun önünü kesen vatandaşlar, askerlere "Evinize dönün" diye bağırdı.

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