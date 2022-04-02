Hksar'daki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi, Hong Kong ile İlgili İşlere Müdahalenin Boşa Çıkacağını Belirtti - Son Dakika
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Hksar'daki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi, Hong Kong ile İlgili İşlere Müdahalenin Boşa Çıkacağını Belirtti

02.04.2022 01:27
Hksar'daki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi, Hong Kong ile İlgili İşlere Müdahalenin Boşa Çıkacağını Belirtti

HONG KONG, 1 Nisan (Xinhua) — Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki (HKSAR) Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi, Cuma günü İngiltere tarafından yayınlanan sözde altı aylık Hong Kong raporu ile ABD tarafından yayınlanan sözde Hong Kong Politikası Yasası Raporu'nu sert bir dille reddederek şiddetle kınadı. Komiserlik Ofisi'nden bir sözcü, söz konusu raporların Hong Kong işlerine burnunu […]

Hksar'daki Çin <a class='keyword-sd' href='/disisleri-bakanligi/' title='Dışişleri Bakanlığı'>Dışişleri Bakanlığı</a> Komiserliği Ofisi, <a class='keyword-sd' href='/hong-kong/' title='Hong Kong'>Hong Kong</a> ile İlgili İşlere Müdahalenin Boşa Çıkacağını Belirtti

HONG KONG, 1 Nisan (Xinhua) — Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki (HKSAR) Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi, Cuma günü İngiltere tarafından yayınlanan sözde altı aylık Hong Kong raporu ile ABD tarafından yayınlanan sözde Hong Kong Politikası Yasası Raporu'nu sert bir dille reddederek şiddetle kınadı.

Komiserlik Ofisi'nden bir sözcü, söz konusu raporların Hong Kong işlerine burnunu soktuğunu, başarılı "Bir Ülke, İki Sistem" ilkesini karaladığını, Hong Kong'un ulusal güvenlik yasası ile Hong Kong'un yeni seçim sistemini itibarsızlaştırdığını ve uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Sözcü, ulusal güvenlik yasası ve yeni seçim sistemi uyarınca Çin'in ulusal güvenliği ve Hong Kong'un huzurunun etkin şekilde korunduğunu, Hong Kong halkının hak ve özgürlüklerinin güvenlik, istikrar ve hukukun üstünlüğünün yer aldığı bir ortamda daha iyi muhafaza edildiğini ve Hong Kong'un özelliklerine göre yapılan demokratik seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilerek Hong Kong'un sağlam yönetiminde yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.

Sözcü yaptığı açıklamada ayrıca, Hong Kong'un Kovid-19 pandemisinin beşinci dalgasına karşı verdiği mücadelenin doruk noktasında, "Hong Kong'u desteklediğini" ve "Hong Kongluların yanında durduğunu" iddia eden İngiliz ve ABD'li siyasilerin, Hong Kong halkına saygı veya ilgi göstermediğinin altını çizdi.

Hksar'daki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi, Hong Kong ile İlgili İşlere Müdahalenin Boşa Çıkacağını Belirtti
Çin'in güneyindeki Hong Kong'da, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi'nde düzenlenen Çin ulusal bayrağını göndere çekme merasimi, 1 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Xinhua)

Açıklamada, "Tam tersine bu kişiler, Hong Kong'da siyasi oyunlar oynamakla, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün saygınlığını bozmakla ve Hong Kong'un kalkınma hedeflerini başarısız olarak görerek, ikiyüzlü ve çifte standart yaklaşımlarını tamamen sergilemekle meşgul" ifadesi yer aldı.

Açıklamaya göre, İngiltere ve ABD, Hong Kong'daki hukukun üstünlüğünü görmezden gelirken, hukukun üstünlüğü ruhunu çiğneyen yasal düzeni korumak kisvesi altında, Hong Kong'daki yargı sistemine müdahale etmeye ve onu karalamaya çalışıyor.

Sözcü, Hong Kong'un Çin'in bir parçası ve Hong Kong ile ilgili işlerin tamamen Çin'in içişleri olduğunu tekrarlayarak, İngiltere ve ABD'yi bu kötü siyasi performanslarını derhal durdurmaya, Hong Kong'da hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını baltalamaya son vermeye ve herhangi bir bahaneyle Hong Kong ile ilgili işler de dahil olmak üzere Çin'in içişlerine karışmaya son vermeye çağırdı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Hksar'daki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi, Hong Kong ile İlgili İşlere Müdahalenin Boşa Çıkacağını Belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hksar'daki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi, Hong Kong ile İlgili İşlere Müdahalenin Boşa Çıkacağını Belirtti - Son Dakika
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