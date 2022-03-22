Hollanda Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Batı ile uyumlu çalışmasını" talep edecek - Son Dakika
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Hollanda Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Batı ile uyumlu çalışmasını" talep edecek

22.03.2022 16:37
Hollanda Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Batı ile uyumlu çalışmasını" talep edecek

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de karşılandı. Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgili önemli meseleleri görüşmesi beklenen liderlerden Rutte'nin Erdoğan'dan talebine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basını tarafından yapılan habere göre Rutte'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna meselesinde "Batıyı desteklemesi" yönünde bir talepte bulunacağı öne sürüldü.

Türkiye'ye yönelik sert ifadeleri nedeniyle tepkilerin odağında olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi. Beştepe'deki resmi töreninin ardından Rutte ve Erdoğan görüşme için kendilerine ayrılan salona geçti.

GÖRÜŞME AVRUPA BASINININ DA GÜNDEMİNDE

Rutte ile Erdoğan arasındaki görüşme, Avrupa basınının da gündemine oturdu. Hollanda'nın önde gelen yayın kuruluşları arasında yer alan RTL, görüşmeye geniş yer ayırdı.

Hollanda Başbakanı Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Batı ile uyumlu çalışmasını' talep edecek

ANA KONU UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ

RTL'ye göre bugünkü görüşmelerin ana konusu Ukrayna'daki savaş olacak. Perşembe günü Brüksel'de yapılması planlanan NATO zirvesi öncesi iki liderin görüşmesi önemli. Rutte'nin Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'ya yönelik yaptırımların ele alınması da planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN AB İLE UYUMLU ÇALIŞMASINI İSTEYECEK

Hollandalı Türkiye uzmanı Erik-Jan Zürcher, Rutte'nin Erdoğan'ı ziyaretinin temel nedeninde, Türkiye'yi Batı kanadına daha fazla yaklaştırmak olduğuna inanıyor. Zürcher'e göre, "Rutte, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin mümkün olduğunca NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor."

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SON DAKİKA: Hollanda Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Batı ile uyumlu çalışmasını" talep edecek - Son Dakika
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