HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti

Politika

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

HSK kararname çalışmasının tamamlanması üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Adli ve idari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi:

Adli yargıda görev yeri değişen hakim ve savcılar

İdari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcılar