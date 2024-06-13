HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti - Son Dakika
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Politika

HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargı 2024 yılı ana kararnamesini açıkladı. Adli yargıdan 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değişikliği talebi karara bağlandı. İdari yargıda 290 hakim ve savcının görev yeri değişiklik talebi karşılandı.

13.06.2024 21:18
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

HSK kararname çalışmasının tamamlanması üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Adli ve idari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi:

Adli yargıda görev yeri değişen hakim ve savcılar

İdari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcılar

Türkiye, Hakim, Yargı, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Faruk Çetin: Neden 4299 da 4300 değil :/ 0 7 Yanıtla
    Mustafa Akan: Sana ne 7 4
  • Fatih Efe: Bal kabağı ?? 1 2 Yanıtla

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