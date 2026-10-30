HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı hac ücretlerinin düşürülmesini istedi - Son Dakika
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HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı hac ücretlerinin düşürülmesini istedi

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HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te hac ücretlerinin düşürülmesini ve maliyetlerin şeffaf biçimde açıklanmasını istedi. Ramanlı, artan maliyetlerin vatandaşların ibadetini zorlaştırdığını, Türkiye'deki ücretlerin diğer İslam ülkelerinden yüksek olduğunu söyledi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "hac ücretlerinin düşürülmesi ve maliyetlerinin şeffaf biçimde açıklanmasını" istedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, faiz konusunun insanlık tarihinin en eski ve ağır ahlaki tartışmalarından biri olduğunu söyledi.

Faizin, tarih boyunca haksız kazanç ve sömürünün bir aracı şeklinde görüldüğüne işaret eden Ramanlı, faize karşı duruşlarının inanç ve yaradılış gayesinin bir gereği olduğunu vurguladı.

Kapitalist ekonomi sistemini de eleştiren Ramanlı, faizsiz, üretime dayalı ve hakça paylaşımı esas alan bir ekonomi modelinin mutlaka yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

Serkan Ramanlı, cezaevlerindeki ağır hasta mahkumların durumlarının ivedilikle gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, insan haysiyetini ve hayat hakkını esas alan hukuki düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini istedi.

Hac ibadetinin önemine de değinen Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Hac ücretleri düşürülmeli, maliyetler şeffaf biçimde açıklanmalıdır. Yıldan yıla artan hac maliyetleri, vatandaşlarımızın bu ibadeti yerine getirmesini giderek zorlaştırmaktadır. Türkiye'deki ücretler diğer İslam ülkelerine kıyasla oldukça yüksektir. Ücretlerin neden bu kadar yüksek olduğu, ayrıntılı ve ikna edici bir maliyet dökümüyle kamuoyuna açıklanmalıdır."

Libya Temsilciler Meclisinin, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Ramanlı, şöyle konuştu:

"Bu kararı, iki ülkenin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. AB'nin Türkiye ve Libya'nın egemenlik haklarını gözetmek yerine her zamanki gibi taraflı bir tutum sergileyerek siyonistlerin ve Yunanistan'ın çıkarlarını önceleyen bu yaklaşımını kabul etmiyoruz."

Kaynak: AA
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