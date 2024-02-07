HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, okulda Kürtçe ders verdi - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, okulda Kürtçe ders verdi

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, seçmeli Kürtçe dersi konusunda toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla okulda Kürtçe eğitim verdi. Ramanlı, seçimin telafisinin mümkün olduğunu söyleyerek anadil eğitiminin daha önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, HÜDA PAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ramanlı, halka ders seçimlerinde Kürtçe ve Zazacaya öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

07.02.2024 15:50
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HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, seçmeli Kürtçe dersi konusunda toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla okulda Kürtçe eğitim verdi. Seçimin telafisinin mümkün olduğunu söyleyen Ramanlı, anadil eğitiminin daha önemli olduğunu belirtti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, okulda Kürtçe ders verdi

SEÇİMİN TELAFİSİ MÜMKÜNDÜR, KAYBOLAN DİLİN TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, okulda seçmeli Kürtçe dersine girip derste Kürtçe eğitim verdi. HÜDA PAR'ın resmi hesabından yapılan Kürtçe paylaşımı alıntılayan Ramanlı,"Her seçimin telafisi mümkündür, ancak kaybolan dili tekrar inşa etmek çok zordur. Bu nedenle Kürtçe seçmeli ders konusunda elimizden geleni yapacak, daha sonra seçim çalışmasına başlayacağız. Aday olarak açıklandık ve önümüzde seçim var, doğru ama daha önemli bir işimiz için seçime kısa bir ara verelim" dedi.

"SEÇMELİ DERS OLARAK KÜRTÇE VE ZAZACA SEÇİN" ÇAĞRISI

HÜDA PAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan Kürtçe videolu paylaşımda konuşan Serkan Ramanlı, halkı ders seçimlerinde Kürtçe ve Zazacaya öncelik vermelerini söyledi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, okulda Kürtçe ders verdi
HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, okulda Kürtçe ders verdi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • barbaros hayrettin paşa: ırakta türçe seçmeli ders varmı daha neler görücez bakalım 63 46 Yanıtla
  • m.yener arıkan: sayın savcıları göreve davet ediyor ve buradan suç duyurusunda bulunuyorum. 33 50 Yanıtla
  • Talip Konyali: KÜRTÇE DÜNYADA EN YAYGIN 3 DİLDEN BİRİSİ İSE ..BEN DE HEMEN KÜRTÇE ÖĞRENMEYE BAŞLAYACAĞIM ...SÖZ...HODRİ MEYDAN 40 43 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Özel okul burası. 28 33 Yanıtla
  • Can Balcılar: Dediklerim yavaş yavaş cıkıyor :d 30 23 Yanıtla
  • Sezgin Avcı: Bende Rize'de Lazca ders alacağım 32 11 Yanıtla
  • XYZ: Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz! 15 2 Yanıtla
  • Ercan Aral : Yener, boş konuşma.Savcilar senin babanın uşağı değil. 2 3
  • Ercan Aral : Lazca ders al, yanlış bişey değil ki. 2 0
  • Ercan Aral : IRAK'TA değil, hiçbir ülkede Türkçe seçmeli ders olarak Yok. 1 0
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