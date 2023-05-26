HÜDA PAR'dan, gençlik kollarının dövmeli genç kızı hedef aldığı iddiasına yalanlama: Hukuk önünde hesaplaşacağız

Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda soru soran genç bir kızın videosu, "Hüda-Par Gençlik" ismiyle açılan bir hesap tarafından hedef alındı.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu paylaşımda, "Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile şekiller çizmek dinimizce yasaklanmıştır. Ayrıca kadınların bu şekilde giyinmeleri katiyen caiz değildir. İnşallah bu dönemde İslam'ın gerçek temsilcileri mecliste olacak, günahkarları hak yoluna döndürecek" ifadeleri yer aldı. Bu durum büyük tepki çekerken HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er'in açıklamasıyla gerçek ortaya çıktı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Söz konusu hesabın partileriyle bir alakasının bulunmadığını belirten Er, "Hangi yalanınıza yetişelim şaşırdık doğrusu. HÜDA PAR Gençlik Kolları diye paylaşılan hesabın partimizle hiçbir ilgisi yoktur. Mayıs 2023'te açılan hesabın operasyonel olduğu açıktır. Gençlik Kolları resmi hesabımız @HudaParGenclik'tir. Hukuk önünde hesaplaşacağız." dedi.