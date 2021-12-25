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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması

25.12.2021 13:39
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz, iktisadi, siyasi ve ailevi hayatımızı Rabb'imizin bizim için çizmiş olduğu meşru daire içerisinde yaşamak zorunda olduğumuza inanıyoruz.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz, iktisadi, siyasi ve ailevi hayatımızı Rabb'imizin bizim için çizmiş olduğu meşru daire içerisinde yaşamak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Siyaset yaparken de doğru kimden gelirse gelsin onu destekleme, yanlış kimden gelirse gelsin ona karşı durma gibi bir prensibimiz var." dedi.

Yapıcıoğlu, kentteki bir otelde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği programda, "memleket batıyorsa batsın, yeter ki benim yelkenim biraz daha şişsin" şeklinde düşüncenin yanlış olduğunu söyledi. Böyle düşünen insanların sayısının gittikçe arttığını ifade eden Yapıcıoğlu, insanların ihtiyaçlarını karşılaması için birtakım iktisadi faaliyetlerde bulunmasının da gerekli olduğunu dile getirdi. Yapıcıoğlu, dünyanın bu iktisadi faaliyetlerden ibaret olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Memleketin bu hale gelmesinden hepimiz sorumluyuz. Hiç kimse kendi sorumluluğundan kaçamaz. Sadece memleketin bu hale düşmemesi için elinden gelen bütün çabayı sarf edenler hariç. Bizim ölçümüz İslam'dır. Biz hayatımızın her aşamasını, her yönünü, Rabb'imizin bizim için çizmiş olduğu çerçevenin içerisinde kalmak suretiyle yaşamak istiyoruz. Bütün işlerimizi buna göre planlamaya gayret sarf ediyoruz. Siyaset de iktisat alanı da bunlardandır. İktisatla ilgili bugün yaşanan tartışmaların temelinde inancımıza, fıtratımıza aykırı sistemler vardır. Şu anda bunun acısını çekiyoruz. Biz, iktisadi, siyasi ve ailevi hayatımızı Rabb'imizin bizim için çizmiş olduğu meşru daire içerisinde yaşamak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Siyaset yaparken de doğru kimden gelirse gelsin onu destekleme, yanlış kimden gelirse gelsin ona karşı durma gibi bir prensibimiz var. Zira bizim inancımıza göre, mutlak itaat hiçbir beşere, hiçbir kula yoktur."

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması

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Zekeriya Yapıcıoğlu, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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