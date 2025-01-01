HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor

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HÜDA PAR, 15-16 Şubat tarihlerinde Diyarbakır'da geniş katılımlı bir 'Kürt Çalıştayı' düzenleyeceğini duyurdu. Çalıştayda Kürt meselesinin detaylı olarak ele alınacağı ve çözüm önerilerinin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

01.01.2025 20:54
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HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 15-16 Şubat tarihleri arasında Diyarbakır'da geniş katılımlı bir "Kürt Çalıştayı" düzenleyeceğini duyurdu.

"KÜRTLERE TARİH SAHNESİNDE HAK ETTİKLERİ İTİBARIN İADE EDİLMESİ ELZEMDİR"

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 'Kürt Çalıştayı' ile ilgili açıklama yapan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut Şahin, düzenlenecek çalıştay ile Kürt meselesini derinlikli olarak ele alınıp soruna dair dile getirilen çözümleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Şahin, yaptığı açıklamada, "Yüzyıldan fazla bir süredir her türlü olumsuz neticelerini milletçe yaşadığımız Kürt meselesinin adil bir şekilde çözümünün ertelenemez bir zorunluluk olduğu herkesçe malumdur. Kürtlerin millet olarak sahip oldukları hakların teminat altına alınması ve tarih sahnesinde hak ettikleri itibarın iade edilmesi elzemdir. Başta dil olmak üzere kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve ekonomik hakları, hiçbir şarta bağlanmaksızın sağlanmalıdır." ifadelerine yer verdi.

"HÜDA PAR KÜRTLERİN TÜM HAKLARINA KAVUŞMASI İÇİN KATKIDA BULUNMAYI VE İNİSİYATİF ALMAYI ASLİ GÖREVLERİ ARASINDA GÖRMEKTEDİR"

HÜDA PAR'ın Kürt meselesinin çözülmesini ülkenin en öncelikli meselelerinden biri olarak gördüğünü ifade eden Şahin,"Ülkemizin ve kadim İslam coğrafyasının kritik bir eşikten geçtiği süreçte Kürt meselesinin tüm sebepleriyle masaya yatırılması ve olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması için, önemli bir fırsat ve imkân doğmuştur. Bu meselenin doğrudan ve dolaylı tüm taraflarının müspet beyanları, devam etmekte olan sürece dair umutları yeşertmektedir. HÜDA PAR, ilk günden itibaren ülkenin en önemli ve öncelikli meselelerinden birinin Kürt meselesinin çözülmesi olduğunu her fırsatta dile getirmektedir. Kürtlerin siyasi, etnik, dinî ve sosyal tüm haklarına kavuşması için katkıda bulunmayı ve inisiyatif almayı asli görevleri arasında görmektedir." dedi.

"ÇALIŞTAYIMIZA; BU KONUDA SÖZÜ OLAN, ÇÖZÜMDE BEN DE VARIM DİYEN HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

Düzenleyecekleri çalıştay ile Kürt meselesini derinlikli olarak ele alıp soruna dair dile getirilen çözümleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Şahin şunları kaydetti: "Bu kapsamda HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 15-16 Şubat tarihleri arasında Diyarbakır'da geniş katılımlı bir "Kürt Çalıştayı" düzenleyecektir. Düzenleyeceğimiz çalıştay ile Kürt meselesini derinlikli olarak ele alacak ve soruna dair dile getirilen çözümleri kamuoyuyla paylaşacağız. Devam etmekte olan sürece müspet bir katkı mahiyeti taşıyacağına inandığımız çalıştayımıza; bu konuda sözü olan, çözümde ben de varım diyen herkesi davet ediyoruz. 15-16 Şubat tarihlerinde düzenleyeceğimiz Kürt Çalıştayı'nın, adil bir çözüme katkı sağlamasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz."

HÜDA PAR \'Kürt Çalıştayı\' düzenliyor

İnsan Hakları, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • YUSUF CANER:
    Kürtler çok mağdur edildi. Kim yaptı kafatasçi kemalistler yaptı. sadece dersim katliamında 15 bin çolok çocuk katledildi. haala daha Kürt hazımsızlığı devam ediyor. mecburen bu hatalardan dönmeli. turkler de gönül rahatlığı ile NE MUTLU KÜRDÜM DİYENE derse sorun çözülür 24 50 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    siz siyasiler olmasa dünya da öyle güzel barış huzur olur ki anlatamam 48 2 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BU ULKEDE KÜRT MESELESİ YOK PKK MESELESİ VAR KURT TÜRK KARDES AYRİM YAPAN KALLES 38 9 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    bi siz eksiktiniz 36 6 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bana biri çıkıp bu ülkede nasıl bir Kürt meselesi var izah etsin Kürtlerde okuduklarında doktor öğretmen mühendis Hatta siyasetçi olamıyor mu Mevzu ne anlayamadım 19 6 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    kürtler ekepe ve ekepe ortaklarına oy vermeyecek CHP devleti yönetmeye hazır ol apoyu çıkarmanızda Kürt olarak ekepe ve ortaklarına oy yok geçin bu politik ayakkarı 11 9 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    Türkiye de tüm yurttaşların kanun karşısında eşit hakları ve denkliği vardır ve İslam da müslümanları kardeş yapmıştır. herkes; arnavut , Çerkes laz,rum, Arap, Zaza, Kürt ve Türk dilini özgürce konuşmalı ancak devletin dili tektir. aksi takdirde emperyalistlerin hayal ettiği gibi kırk parçaya ayrılır. Allah birliğimizi korusun. 14 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    amacınız ne 12 2 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    oldu baska akp nın bıraktıgı boklar.... 9 3 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN:
    hiç şaşırmadım kızıl koministlerle yeşil komünistler her noktada buluşurlar. 6 2 Yanıtla
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