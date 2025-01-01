HÜDA PAR \'Kürt Çalıştayı\' düzenliyor

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 15-16 Şubat tarihleri arasında Diyarbakır'da geniş katılımlı bir "Kürt Çalıştayı" düzenleyeceğini duyurdu.
HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 'Kürt Çalıştayı' ile ilgili açıklama yapan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut Şahin, düzenlenecek çalıştay ile Kürt meselesini derinlikli olarak ele alınıp soruna dair dile getirilen çözümleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Şahin, yaptığı açıklamada, "Yüzyıldan fazla bir süredir her türlü olumsuz neticelerini milletçe yaşadığımız Kürt meselesinin adil bir şekilde çözümünün ertelenemez bir zorunluluk olduğu herkesçe malumdur. Kürtlerin millet olarak sahip oldukları hakların teminat altına alınması ve tarih sahnesinde hak ettikleri itibarın iade edilmesi elzemdir. Başta dil olmak üzere kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve ekonomik hakları, hiçbir şarta bağlanmaksızın sağlanmalıdır." ifadelerine yer verdi.
HÜDA PAR'ın Kürt meselesinin çözülmesini ülkenin en öncelikli meselelerinden biri olarak gördüğünü ifade eden Şahin,"Ülkemizin ve kadim İslam coğrafyasının kritik bir eşikten geçtiği süreçte Kürt meselesinin tüm sebepleriyle masaya yatırılması ve olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması için, önemli bir fırsat ve imkân doğmuştur. Bu meselenin doğrudan ve dolaylı tüm taraflarının müspet beyanları, devam etmekte olan sürece dair umutları yeşertmektedir. HÜDA PAR, ilk günden itibaren ülkenin en önemli ve öncelikli meselelerinden birinin Kürt meselesinin çözülmesi olduğunu her fırsatta dile getirmektedir. Kürtlerin siyasi, etnik, dinî ve sosyal tüm haklarına kavuşması için katkıda bulunmayı ve inisiyatif almayı asli görevleri arasında görmektedir." dedi.
Düzenleyecekleri çalıştay ile Kürt meselesini derinlikli olarak ele alıp soruna dair dile getirilen çözümleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Şahin şunları kaydetti: "Bu kapsamda HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 15-16 Şubat tarihleri arasında Diyarbakır'da geniş katılımlı bir "Kürt Çalıştayı" düzenleyecektir. Düzenleyeceğimiz çalıştay ile Kürt meselesini derinlikli olarak ele alacak ve soruna dair dile getirilen çözümleri kamuoyuyla paylaşacağız. Devam etmekte olan sürece müspet bir katkı mahiyeti taşıyacağına inandığımız çalıştayımıza; bu konuda sözü olan, çözümde ben de varım diyen herkesi davet ediyoruz. 15-16 Şubat tarihlerinde düzenleyeceğimiz Kürt Çalıştayı'nın, adil bir çözüme katkı sağlamasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz."
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