HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bu vahşiler durdurulmazsa sıra Türkiye\'ye gelecek

Politika

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, gece yarısı Lübnan'a kara harekatı başlattı.

YAPICIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İsrail ordusunun başlattığı "Kuzey'in Okları" isimli harekat dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Haberler.com özel yayınına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ADAMLARIN SAPIK BİR İDEOLOJİLERİ VAR"

Yapıcıoğlu "Biz başından beri söylüyoruz. Bu sadece Gazze ile sınırlı olmayacak. Bu vahşiler durdurulmazsa yarın Lübnan sonra Suriye belki Ürdün, Mısır, Irak ve eninde sonunda sıra Türkiye'ye gelecek. Çünkü adamların sapık bir ideolojileri var ve bunun doğrultusunda adım adım ilerliyorlar mutlaka bunların durdurulması gerekir" dedi.