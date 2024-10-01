HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bu vahşiler durdurulmazsa sıra Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bu vahşiler durdurulmazsa sıra Türkiye'ye gelecek

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İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatı sonrası Haberler.com özel yayınına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Biz başından beri söylüyoruz. Bu sadece Gazze ile sınırlı olmayacak. Bu vahşiler durdurulmazsa yarın Lübnan sonra Suriye belki Ürdün, Mısır, Irak ve eninde sonunda sıra Türkiye'ye gelecek. Çünkü adamların sapık bir ideolojileri var ve bunun doğrultusunda adım adım ilerliyorlar" ifadelerini kullandı.

01.10.2024 14:45
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, gece yarısı Lübnan'a kara harekatı başlattı.

YAPICIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İsrail ordusunun başlattığı "Kuzey'in Okları" isimli harekat dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Haberler.com özel yayınına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ADAMLARIN SAPIK BİR İDEOLOJİLERİ VAR"

Yapıcıoğlu "Biz başından beri söylüyoruz. Bu sadece Gazze ile sınırlı olmayacak. Bu vahşiler durdurulmazsa yarın Lübnan sonra Suriye belki Ürdün, Mısır, Irak ve eninde sonunda sıra Türkiye'ye gelecek. Çünkü adamların sapık bir ideolojileri var ve bunun doğrultusunda adım adım ilerliyorlar mutlaka bunların durdurulması gerekir" dedi.

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bu vahşiler durdurulmazsa sıra Türkiye\'ye gelecek

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Son Dakika Politika HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bu vahşiler durdurulmazsa sıra Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • İbrahim ozturk:
    Hizbullah buda inşallah israil bunuda ziyaret eder 31 62 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Şuna bile memleket meselesi için laf düşer olmuş!!! 49 27 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gelenin görecegide olur kimse merak etmesin bu ülke daha olmedi 60 4 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Ve ekledi Hemen ilk 4 maddeyi değiştirelim. Rabbim sizin elinize düşürmesin bu milleti 41 18 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    Gaffar Okkan'ı rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin. 40 4 Yanıtla
  • İsmail Gar:
    Bekliyoruz 40 2 Yanıtla
  • Ahmet KAÇAR:
    gelen gelir göreceğini görür senide tutan yok yallah 24 16 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    İlk kez buna hak verdim 23 15 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Durdurun ne bekliyorsunuz.. 14 9 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    olacağı o gek gelecekler az dan az çoktan çok gidecek ALLAH yardımcımız olsun inşALLAH 19 2 Yanıtla
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