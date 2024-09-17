Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? - Son Dakika
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Politika

Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

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CHP lideri Özgür Özel, AK Parti'den CHP'ye geçen Marmara Adası'ndaki konuşması sırasında yaptığı rakı hesabı sonrası alkışlandı. Özel'in bunun üzerine "Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Demesinler 'Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor' diye" ifadeleri ise alanda gülüşmelere neden oldu.

17.09.2024 13:55
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin son seçimde yüzde 60 oy aldığı Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nı ziyaret etti. Belediye Başkanı Aydın Dinçer'i de yanına alarak konuşma yapan Özgür Özel, "31 Mart'tan sonra mafyanın düzeni bitti halkın düzeni geldi" dedi.

"MAZOTA ZAMMI ERDOĞAN YAPIYOR"

Marmara Adası'na ulaşım bedelinin yerel halka 900 liradan 500 liraya düşmesinin CHP yönetimi ile geldiğini hatırlatan Özgür Özel, "Bu şartlarda bu bile çok. Aydın başkan olmasaydı 1000 lira olacaktı. Yarın AK Partili Cumhurbaşkanı gidince CHP'li gelsin 50 liraya düşecek.Çünkü mazota benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor Recep Tayyip Erdoğan yapıyor" şeklinde konuştu.

"1-0 OLSUN, BİZİM OLSUN"

AK Parti'nin paradan altı sıfır atarken hem maaşlardan hem masraflardan attığını ve hayatın kolaylaşmadığını söyleyen Özel, "CHP gelince öyle 6 gol atıp 6 gol yiyen amatör lig takımları gibi değil. Size gol yedirmeden 1 gol atacağız. Diyorlar ya, '1-0 olsun, bizim olsun'. Ama maaşlardan değil masraflardan atacağız sıfırı. Bir dönemde yarısın zor olur ama 10 yılın sonunda Türkiye AB'ye girecek" dedi.

RAKI HESABI

Özel ayrıca "Maaş bugünkü kadar maaş olsun masraflardan bir sıfır atın. Dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle" dedi. Özel, alkış tufanı kopmasının ardından "Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Demesinler adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor diye" ifadelerine yer verdi. Özel'in bu sözleri alandakileri güldürdü.

Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

Marmara Adası, Özgür Özel, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Karakartal:
    Geçinemiyoruz diyenler rakıyı duyunca karınları doydu:) 284 47 Yanıtla
    VillaUmut:
    Hayır benim memleketimde ikisi aynı anda var, hiç de çocuk tacizi kadın cinayeti hayvana tecavüz haberleri gelmez oradan. Bilemedim tesadüf mü? :) 0 0
    uğur aksakallı:
    o kadar lafın içinde bi rakıyı duydun dediği binlerce kelimeye bakmadın bile demi? 0 0
  • Mehmet Aytekin:
    Bunların kafadan istiyom proje yok dert yok tasa yok rakı olsun yeter 228 46 Yanıtla
    Salih Gökçek:
    Rakı masasında ekonomiyi düzeltecekler :) 0 0
  • Adem Sevindik null:
    kim ne derse desin bu ülkeyi rakı içenler vergileri ile ayakta tutuyor 99 157 Yanıtla
    erol damar:
    senin kafada iyi galiba ?? 0 0
    Erdogan Metin:
    Pardon neyin vardida neyin vergisi? 0 0
  • Kocarex Bigrex:
    rakı kafası da başka tabiki 165 24 Yanıtla
    VillaUmut:
    Rakı kafası olmasaydı sen maaş yerine kafasını alırdın :) 0 0
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