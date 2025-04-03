Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

"NE ANTİ-SEMİTİZİM NE SOYKIRIM"

Akar "İstikbalimiz ve torunlarımızın geleceği, ülke ve devletimizin bekası, asil milletimiz 86 milyon vatandaşımızın refahı için; azim ve kararlılıkla, dün de bugün de kimsenin etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın, Allah'tan korkarak, kuldan utanarak yönetimde daima adalet esas alınmış, yaratılana yaratandan dolayı saygı duyulmuştur: Ne anti-semitizim ne soykırım !

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içinde başta bağımsız ve tarafsız yargı olmak üzere, anayasa çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, ileri teknoloji savunma sanayisi ile Türkiye Yüzyılında terörsüz büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'ın izniyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla başaracağız. Yaşasın söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye! Sayın Cumhurbaşkanım, zatıalilerinizin ve Sayın Hanımefendi'nin Ramazan Bayramını tebrik ederiz."

VİDEOYU İZLEYENLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Akar'ın sözleri kadar son görüntüsü de büyük ses getirdi. Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı Akar'ın bıyık bırakmaya başladığını fark ederken çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili paylaşım yapınca görüntüler viral oldu.