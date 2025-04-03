Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
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Politika

Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı

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AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın X hesabından yayınladığı video kısa sürede gündem oldu. "Güçlü Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Akar'ın bıyık bıraktığı dikkatlerden kaçmadı.

03.04.2025 14:20
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

"NE ANTİ-SEMİTİZİM NE SOYKIRIM"

Akar "İstikbalimiz ve torunlarımızın geleceği, ülke ve devletimizin bekası, asil milletimiz 86 milyon vatandaşımızın refahı için; azim ve kararlılıkla, dün de bugün de kimsenin etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın, Allah'tan korkarak, kuldan utanarak yönetimde daima adalet esas alınmış, yaratılana yaratandan dolayı saygı duyulmuştur: Ne anti-semitizim ne soykırım !

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içinde başta bağımsız ve tarafsız yargı olmak üzere, anayasa çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, ileri teknoloji savunma sanayisi ile Türkiye Yüzyılında terörsüz büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'ın izniyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla başaracağız. Yaşasın söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye! Sayın Cumhurbaşkanım, zatıalilerinizin ve Sayın Hanımefendi'nin Ramazan Bayramını tebrik ederiz."

VİDEOYU İZLEYENLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Akar'ın sözleri kadar son görüntüsü de büyük ses getirdi. Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı Akar'ın bıyık bırakmaya başladığını fark ederken çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili paylaşım yapınca görüntüler viral oldu.

Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı

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Son Dakika Politika Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bayram ÖZSOY:
    hicbir silah arkadasının hakkını helal etmedigi zat olur kendisi. 66 20 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Ak bıyık hocaefendi bıyığı tayyup 47 11 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Badem bıyık olmak için sıraya girenler 33 7 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Aslında sadece bıyık değil sakal da bırakarak Osmanlı paşaları gibi giyinip fes takmasını tercih ederim. Sayın cumhurbaşkanı da padişah 2. Abdülhamit hazretlerinin kıyafetini giyip tuğrasını kullansa çok yakışır bir Osmanlı evladı olarak. 10 15 Yanıtla
  • sus ceo:
    Atatürk 'çü ve milliyetçi bir insan olarak senin gibi Genelkurmay başkanlığı yapan bir insanın geçmişte FETÖ ve diğer Cumhuriyet düşmanları ile beraber Atatürk 'çü askerlerin kumpaslarla cezaevine atan bu partide olmanın araştırılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Halkın iktidarı geliyor ve tüm gerçekler ortaya çıkacak. Ayrıca bir yakınının diploması da araştırılacak herhalde. 9 7 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    oooo ak bıyıkkkk…. 11 3 Yanıtla
  • Engin Engo:
    hahaha =)=) biliriz biz seni =)=)=) 6 4 Yanıtla
  • 205622:
    okumayı öğrenmiş badem bıyık olmuş yediğin hurmalar bir gün gelir tirmalar 6 4 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Severler badem bıyıgı 7 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Güçlü Türkiye için mi çalışacaksın, güldürme insanları, daha fazla rezil etme kendini, saraya şirin görünmek için yaptığını bir daha düşün. Sen ki bu ülkede Genelkurmay başkanlığı yap, sonra da böyle saraya yaranmak için çocuk gibi video çek. Kendine saygın yoksa geçmişte giydigin o üniformaya saygın olsun. 3 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
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