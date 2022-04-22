Hüseyin Baş, CHP'den milletvekili adayı mı olacak? BTP'den ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Hüseyin Baş, CHP'den milletvekili adayı mı olacak? BTP'den ilk açıklama geldi

22.04.2022 12:35
Hüseyin Baş, CHP'den milletvekili adayı mı olacak? BTP'den ilk açıklama geldi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın CHP'den milletvekili adayı olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulunan BTP'den bir yetkili, "Millet İttifakı'na davetle ilgili resmiyette böyle diyalog yok. Ancak şu bir gerçek ki herkesin gönlünde böyle bir şey var. Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Ancak seçime kadar dengelerin değişeceğini düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ı CHP'den milletvekili adayı yapmaya olumlu baktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bugün kaleme aldığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun Bağımsız Türkiye Partisi'ni ittifaka dahil etmeye istekli olduğunu ancak Saadet Partisi'nin itirazı sebebiyle bunun gerçekleşmediğini öne süren İsmail Saymaz, "Eğer Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı. Ne var ki Saadet Partisi, öteden beri çekişme halinde olduğu BTP'nin ittifaka katılmasına karşı çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

CHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI MI OLACAK?

Yazısının devamında Kılıçdaroğlu'nun BTP ile ilişkileri sıcak tuttuğunu ifade eden Saymaz, Hüseyin Baş'ın CHP'den milletvekili adayı olmasının gündemde olduğunu belirtti.

PARTİDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili BTP'den bir yetkili, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'ye açıklamalarda bulundu. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın hem Akşener'le hem de Kılıçdaroğlu ile diyaloglarının sürdüğünü ifade eden yetkili, "Başkanın tavrı net. Baraj diye bir sıkıntısı olmadığını ifade ediyor. Bu ülke çıkarına hareket eden herkesle görüşürüz. Başkanımız her fırsatta 'Biz kız eviyiz. Gelen tekliflere göre değerlendireceğiz' diyor" şeklinde konuştu.

"HERKESİN GÖNLÜNDE BÖYLE BİR ŞEY VAR"

BTP'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı ve Hüseyin Baş'ın CHP'den milletvekili adayı olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren yetkili, "Millet İttifakı'na davetle ilgili resmiyette böyle diyalog yok. Ancak şu bir gerçek ki herkesin gönlünde böyle bir şey var. Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Ancak seçime kadar dengelerin değişeceğini düşünüyoruz" dedi.

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Son Dakika Politika Hüseyin Baş, CHP'den milletvekili adayı mı olacak? BTP'den ilk açıklama geldi - Son Dakika


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