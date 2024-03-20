Yerel seçimlere günler kala adaylar mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayında "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" diye Cumhur İttifakı'nın İBB adayı da kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.
Murat Kurum'un Ankara Çankaya'da kendi adına bir evi, Şengül Kurum'un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ'da bir evi, yine İstanbul Kağıthane'de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunduğu görüldü.
Öte yandan Kurum'un para ve menkul kıymetler bilgilerinde ise 200 bin TL, 55 bin dolar ve 40 bin Euro'su olduğu bildirildi.
Altın ve mücevherat bölümünde ise, eşi Şengül Kurum'un üzerine 1 milyon 910 bin TL değerinde muhtelif altın ve takı, oğlu Mehmet Kurum üzerine 381 bin TL değerinde muhtelif altın, kızı Zeynep Kurum üzerine 504 bin TL değerinde, ve diğer kızı Hatice Zehra Kurum üzerine de 538 bin TL değerinde muhtelif altın kayıtlı olduğu görüldü.
İşte Murat Kurum'un mal varlığı:
Son Dakika › Politika › İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı - Son Dakika
Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. 11 yıl hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden olan eski vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çayyaka Mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Şahıslar gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, 'Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil' dedi.
Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirterek, yerel seçimler öncesi insan ve adalet odaklı bir politika geliştireceklerini vurguladı. Yapıcıoğlu, ayrıca sosyal belediyecilik politikalarıyla geçim sıkıntısı çeken insanlara yardım edeceklerini ve aileleri güçlendirmek istediklerini söyledi.
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