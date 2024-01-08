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İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etti - Son Dakika
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İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etti

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum olurken, gözler İstanbul için adı geçen isimlere çevrildi. O isimlerden biri olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun dün adaylığın ilan edildiği anlarda Kurum'u sarılarak tebrik ettiği anlar ortaya çıktı

İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum\'u böyle tebrik etti
08.01.2024 - 08:13,  Güncelleme: 08:21
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Dün Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul dahil 26 il için aday tanıtımı yapıldı. İstanbul adayı olarak Murat Kurum'un ismi açıklanırken, süreç boyunca İstanbul için adı geçen isimlerden olan Tevfik Göksu'nun, Kurum'u tebrik ettiği anlar kameralara yansıdı.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM OLDU

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti. Kurum resmen ilan edilmesinin ardından sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz verdi. Salondaki kalabalık o anlara ayağa kalkıp alkışlayarak eşlik etti.

İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etti

SARILARAK TEBRİK ETTİ

O anlarda sahneye tüm İstanbul teşkilatı, İstanbul vekilleri ve ilçe belediye başkanları da çıktı. Bu isimler arasında Süleyman Soylu ve Tevfik Göksu da bulunuyordu. Adaylık için ismi anılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dün adaylığın ilan edildiği anlarda Kurum'u sarılarak tebrik etti. O anlar kameralar tarafından da anbean kaydedildi.

Göksu sosyal medya hesabından ise "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tarafından, AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan İstanbul Milletvekilimiz @murat_kurum'u tebrik ediyor, çıkmış olduğu bu yolda muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah İstanbul'umuzu, kaybettiği bu beş yıldan çekip çıkarıp, #Yenidenİstanbul diyerek; AK Parti Belediyeciliği ile tekrar şahlandıracak ve Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehri yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Murat Kurum, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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