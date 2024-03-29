İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli\'de fetret dönemini bitirecek miyiz?

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Sultanbeyli'deki mitingde bir gafa imza attı. Kurum, AK Parti'nin önceki yerel seçimlerde yüzde 59,04'le kazandığı ilçe için "Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?" dedi.
İBB Başkan adayı Murat Kurum, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, kente dair plan ve projelerini anlattı. İstanbul ve Sultanbeyli'yi asla kendi kaderine bırakmayacaklarını dile getiren Kurum, bu sözün, mevcut İBB yönetiminin tutmadığı sözlere benzemediğini belirtti. Kurum, konuşmasının devamında ise bir gaf yaptı.
Kurum'un, önceki yerel seçimde yüzde 59,04'le AK Parti'nin kazandığı ilçe için "Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?" sözleri kullanması dikkat çekti. Kurum'un yaptığı gaf kameraya da yansıdı.
İstanbul'un Anadolu yakasındaki büyük ilçelerinden olan 360 bin nüfuslu Sultanbeyli'de, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Partili Belediye Başkanı Keskin, oyların yüzde 59,04'ünü almıştı. Öte yandan CHP'nin o dönemki adayı Ayhan Koç yüzde 15,98, HDP'nin adayı Nihat Akdoğan ise oyların yüzde 10,58'ini almıştı.
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Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, emekliye 5 bin lira desteğini emekli destek kapsamına giren herkese ödeyeceklerini açıkladı. Savaş, Aydın'ın kayıp yıllarını telafi edeceklerini ve şehrin sorunlarını çözeceklerini belirtti. AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ise Cumhur İttifakı adaylarının favori olduğunu ve seçimi kazanacaklarını söyledi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında İYİ Parti lideri Akşener'in "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim'" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi. Özel, Turgutlu'da halka hitap ederken emeklilerin haklarını savundu ve gençlere umut mesajı verdi. Ayrıca, Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın da konuşmasında birlik ve sevgi vurgusu yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında denizcilerin sorunlarını dinledi. Denizcilerin talepleri ve sorunları üzerine görüşmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Altınok, emeklilere yönelik projelerini anlattı ve destek sözü verdi. Ayrıca, ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin durumunu eleştirdi ve Ankara'nın ulaşım sorununa dikkat çekti.
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