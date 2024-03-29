İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz? - Son Dakika
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Politika

İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?

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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Sultanbeyli'deki mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin önceki yerel seçimlerde yüzde 59,04'le kazandığı ilçe için 'Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?' dedi.

29.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:44
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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Sultanbeyli'deki mitingde bir gafa imza attı. Kurum, AK Parti'nin önceki yerel seçimlerde yüzde 59,04'le kazandığı ilçe için "Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?" dedi.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, kente dair plan ve projelerini anlattı. İstanbul ve Sultanbeyli'yi asla kendi kaderine bırakmayacaklarını dile getiren Kurum, bu sözün, mevcut İBB yönetiminin tutmadığı sözlere benzemediğini belirtti. Kurum, konuşmasının devamında ise bir gaf yaptı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan AK Parti'nin kalesinde büyük gaf: Fetret dönemini bitirecek miyiz?

"SULTANBEYLİ'DE FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEK MİYİZ?"

Kurum'un, önceki yerel seçimde yüzde 59,04'le AK Parti'nin kazandığı ilçe için "Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?" sözleri kullanması dikkat çekti. Kurum'un yaptığı gaf kameraya da yansıdı.

AK PARTİ'NİN KALESİ SULTANBEYLİ

İstanbul'un Anadolu yakasındaki büyük ilçelerinden olan 360 bin nüfuslu Sultanbeyli'de, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Partili Belediye Başkanı Keskin, oyların yüzde 59,04'ünü almıştı. Öte yandan CHP'nin o dönemki adayı Ayhan Koç yüzde 15,98, HDP'nin adayı Nihat Akdoğan ise oyların yüzde 10,58'ini almıştı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan AK Parti'nin kalesinde büyük gaf: Fetret dönemini bitirecek miyiz?
İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli\'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Turan Okumuş: İnşallah Sultanbeyli’de fetret dönemi biter de belediye CHP’ye geçer… 49 12 Yanıtla LEYLAli YILANCI: ambarda uyuya kaldın yine sen bence. çook beklersiniz çok rüyaya dal sen 7 31
  • ALI YANIK: Acemi eleman normaldir. 37 5 Yanıtla LEYLAli YILANCI: Keşke kendini az geliştirseydin. oku bakalım Murat Kurum eğitimini yaptıklarını başarılarını. Kudurun siz Paşalar gibi Kurumumuz geliyor... 4 28 Ercan Karatas: Leylali okumak boş iş önemli olan yaşayarak bilmek nice okuyan insanları gördüm adam değiller çok bilmiş sadece 8 2
  • er Can: adalet bakanı reklamını yapıyo senin sahaya çıkmana gerek yok aslanım 27 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Normal bu kadar konusmak kadini bile yorar :))) 25 4 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Adam 2 aydır İstanbul'da hangi ilçe AKP'de onu bile bilmiyor..vallahi bırakın bir semte Ankara'nın yolunu zor bulur.. 23 1 Yanıtla
  • Kaan Yıldız: TAM YOL İLERİ!! İmamoğlu ile devam.... 18 4 Yanıtla
  • Yusuf Pirdal: Ahahaha köfteciler kantinciler emekliler fakir fukara hesap kececek ya la 12 2 Yanıtla
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