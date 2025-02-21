Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmen başvuru yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmen başvuru yaptı

Geniş Video İzle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday oldu. Adaylığına ilişkin konuşan İmamoğlu, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım." dedi.

21.02.2025 12:11  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenlenecek ön seçime girmek için avukatı aracılığıyla resmen başvuru yaptı. CHP'nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ederken İmamoğlu için 100'den fazla vekilin imza attığı öne sürüldü. CHP'nin adayını belirleyeceği ön seçim ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmen başvuru yaptı

Aday adaylarının başvuru yapabilmesi için 20 milletvekilinin imzası aranıyor. Bu kapsamda, 18 Şubat Salı günü Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ilk imzayı vererek imza sürecini başlatmıştı. Aday adaylarının ise takvime göre bugün CHP Genel Merkezi'ne başvurularını yapması gerekiyor. MYK, 22 Şubat Cumartesi günü, başvuruda bulunan cumhurbaşkanı aday adaylarını ilan edecek.

Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmen başvuru yaptı

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.

Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız.

Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız.

Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz'i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun."

Ekrem İmamoğlu CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmen başvuru yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmen başvuru yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (59)

  • Mahşerin atlısı:
    ülkenin yeni cumhurbaşkanı sn EKREM İMAMOĞLU hayırlı olsun inşallah sana inanıyor güveniyoruz . 1962 152 Yanıtla
  • ferhat eser:
    21 şubat zafer bayramı ilan edilsin hayırlı uğurlu olsun ekrem başkanım 1743 276 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Yorumlara takılmayın, en büyük korkunuz İmamoğlu geliyor ?? daha öncede yendi ahahsh 1580 163 Yanıtla
  • Fenerlim Fenerlimm:
    istanbulu yonetemeyen ulkemi yonetecek mabadimla guluyrum , 373 919 Yanıtla
  • stanciu george:
    ulan ibb nin içine ettin ulkeye mı geldı sıra 309 584 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    evet küçük alametlerden en sonuncusu eko nun ülke yonetmeye aday olmasiydi. bundan sonra yecuc mecuc, Dabbe derken kıyamet yakındır insallah. Allah'ım cahiliye devri resmen. 300 560 Yanıtla
  • Ateş:
    Eko İstanbul'un içinden geçip 30 sene geriye götürdün,es kaza seçilsen kimbilir ülkeyi kaç sene geriye görürürsün.Allah sana fırsat vermesin. 259 554 Yanıtla
  • Murat Çil:
    belediye başkanlığı yapamayan insan bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı olacak :) çok güldüm ya Allâh akıl fikir versin sanıyor ki millet buna oy verdi sizin oylarınız Parti'nin oyları oraya benide aday yapsalar bende seçilirdim cumhurbaşkanı olmaya ne senin nede mansurun çapı yetmez çapsızlar sizi 284 433 Yanıtla
  • Feti Özay:
    ne basardinda ülkeye talip olsun çapsız adam.. 244 442 Yanıtla
  • Apple User:
    akepeliler tırsmış , noldu birazda Trabzonlu yönetsin rizeli yönettide ne oldu 20 senede ülke yaşanmaz hale geldi 209 114 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:28 Santorini’deki volkan aktif hale geldi Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı
21:20 Hav Hav Hav’ı daha hafızamızdan silememiştik Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:44:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmen başvuru yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.