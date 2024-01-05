İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur\'an-ı Kerim okudu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretleri kapsamında Arnavutköy'de bir taziyeye katıldı. İmamoğlu, vatandaşların talebi üzerine Kur'an-ı Kerim'i önüne alarak sure okudu.
Arnavutköy'de taziyeye katılan İmamoğlu vatandaşların ricası üzerine Kur'an-ı Kerim okudu. İhlas Suresi ile Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okuyan İmamoğlu dua etti.
Geçtiğimiz gün, sabah namazı için Eyüpsultan Camii'ne giden İmamoğlu, vatandaşlarla birlikte saf tutmuştu. İmamoğlu'nun namaz kıldığı anlar, bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı.
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