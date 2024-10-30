İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz - Son Dakika
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Politika

İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in getirildiği Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. İmamoğlu, ''Hani İmralı'dan Meclise yol yapıyordunuz. Yargıya açıkça siyasi müdahale var. Yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız.'' dedi.

30.10.2024 23:43
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ahmet Özer, tutuklandı.

İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Ahmet Özer'e destek açıklaması yaptı. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Bu şafak operasyonunun ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı iyi biliyoruz. Daha tutuklama olmadan tutuklama haberleriyle, kayyum atanmadan kayyum haberleriyle medyada manşet atanların nasıl miraslarına sadakatlerini kanıtladıklarını gördük.

"YİNE BİR DEMOKRASİ UTANCIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hani İmralı'dan Meclise yol yapıyordunuz.Yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız. Bugün görüyoruz ki yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz. Yargıya açıkça siyasi müdahale var. Ne olursa olsun bu siyasi çürümeyi bitireceğiz. Son gülen milletimiz olacak."

İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi\'nde: Hani İmralı\'dan Meclis\'e yol yapıyordunuz

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Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz - Son Dakika

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    Yorumlar (30)

  • Balan Guler:
    Sıra sende bebeqim. kim bu vatana ihanet ediyorsa cezasını çekecek. Devlet 18 yaşındadır. 119 53 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Eko Ekrem gene Show peşinde oy verirken iyimiydi istanbullular 103 38 Yanıtla
    Göksel Tuygun:
    ya iki bunak neyin peşinde? 11 4
  • Gezgin null:
    kes sesini otur yerine 86 36 Yanıtla
  • Adem Karadeniz:
    Canbazlığa gerek yok 98 24 Yanıtla
  • Reis 13:
    İmamoğlu sende belediyeden saraya kendine yol yapmaya çalışıyorsun sanki. 79 23 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Buda her halta sazan gibi atlıyor siyasetçi misin belediye başkanı mısın.Git İstanbul'un, belediyenin sorunları nedir onlara çözüm üret.Ne işin var siyaset ile herşeye karışıyon:-( 72 23 Yanıtla
  • Ahmet Öney:
    şu ekremi İstanbul'dan kurtarın lütfen 67 26 Yanıtla
  • Murat:
    Neden her PKK destekçisi HDP/dem'e operasyon yapıldığını zaman CHP ve Ekrem orada bitiyor maydonaz gibi.? Oysa ki geçen gün hepsi bir ağızdan cumhuriyet bayramı kutlayıp m.kemalin askeriyiz diyorlardı.!!! 68 19 Yanıtla
  • Serksn Seyis:
    bırakın artık şu cambazligi burası Türkiye cumhuriyeti devleti bayrağımıza kim göz dikerse hepimiz karşınızda oluruz 67 10 Yanıtla
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