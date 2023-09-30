İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a yanıt: Gitsin, işine baksın diyeceğim ama işi de yok ki - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a yanıt: Gitsin, işine baksın diyeceğim ama işi de yok ki

Son Güncelleme: 30.09.2023 22:35

Bilal Erdoğan'ın, katıldığı bir programda İstanbul ve yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Bu adam yan gelip yattı. Ne zaman başı sıkışsa, Bodrum'dan çıkıyor. Bu adam gözünü Ankara'ya dikti. Bu adam CHP'nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul'u kurtaralım" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, "'Gitsin, işine baksın' diyeceğim ama işi de yok ki" ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın, Nöbetçiler topluluğunun düzenlediği söyleşi programında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almasına İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. İmamoğlu, "Bu sözü kim söyler? Bu sözü 40 yaşını geçmiş, hala baba eline bakan, işsiz güçsüz biri söyler. 'Gitsin, işine baksın' diyeceğim ama işi de yok ki" ifadelerini kullandı.

Sözcü'ye konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yanıt verdi.

"BU ANLAMSIZ İTİBARI GÖREN, BU LAFLARI EDER"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben bunu yaşadım, gördüm. Hatta hakkımda suç duyurusunda da bulundu. Konya'da bir camide Cuma namazında onun ismiyle cumanın bekletildiğini söylemiştim televizyonda. O benimle aynı camide olmadığını söyledi. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanıydım, 2018'de. Orada olduğumu nereden bilecek Allah aşkına. O cami 30-40 dakikaya yakın bekletildi. Bu anlamsız itibarı gören, bu lafları eder." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a yanıt: Gitsin, işine baksın diyeceğim ama işi de yok ki

"HALA BABA ELİNE BAKIYOR"

İmamoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Yok efendim, 'Ne zaman başı sıkışsa Bodrum'da çıkıyor' gibi anlamsız lafları söyleyen bir insan, 40 yaşını geçmiş, hala baba eline bakan, onun itibarı ve varlığıyla hayata tutunmaya çalışan, hatta o itibar üzerinden insanları ezmeye, makam tayin etmeye kalkan bir kişinin ortaya koyacağı usul ve üslup."

"'GİTSİN, İŞİNE BAKSIN' DİYECEĞİM AMA İŞİ DE YOK Kİ"

"Bu konuşmayı yapan kim? Bir babanın konum ve makamını kendine tek varlık sebebi olarak bulmuş ve öyle yaşamış insan." diyen İmamoğlu, "Siyaseti hayatının tek varlık sebebi olarak görmüş bir insandan bahsediyoruz. Bu üzücü. Ben zaten şiddetle baba-oğul, karı-koca siyaset meselesini reddetmişimdir. Hatta birinci ve ikinci derece eğer makam sahibi bir insan varsa, siyaset yapıyorsa bir ailede, asla yanından bile geçmemelidir. Aksi takdirde bütün itibarını kaybediyor. Siyaset ve o makamlar şu anda bu ettiği sözlerle, babasına, ailesine zarar verici sözler. 'Gitsin, işine baksın' diyeceğim ama işi de yok ki." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a yanıt: Gitsin, işine baksın diyeceğim ama işi de yok ki

BİLAL ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Nöbetçiler topluluğunun düzenlediği söyleşi programına katılmış ve burada isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Her zaman İstanbul'a kim belediye başkanı olursa, onu biz 94 yılında İstanbul'a Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. 'Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun?' diye soracağız. Dolayısıyla bu adam bu işi yapmadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara'ya dikti. Bu adam CHP'nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul'u kurtaralım." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a yanıt: Gitsin, işine baksın diyeceğim ama işi de yok ki - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a yanıt: Gitsin, işine baksın diyeceğim ama işi de yok ki - Son Dakika
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