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İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu hakkında her siyasi partinin kendi adayını gösterebileceğini ve her adayın değerli olduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca ''Bizim başarılarımız bizim ittifakımızı güçlendiriyor.'' ifadelerini kullandı.

25.01.2024 - 13:02,  Güncelleme: 13:20
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu aday göstermesiyle ilgili konuşarak "Her aday değerlidir. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Projesi, İş Bankası Blokları İncirli Parseli Temel Atma Töreni'nde konuşan İmamoğlu, Kavuncu'nun adaylığıyla ilgili her siyasi partinin kendi adayını gösterebileceğine işaret ederek "Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir." dedi.

"HER ADAY DEĞERLİDİR, BAŞARILARIMIZ İTTİFAKIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

İmamoğlu, Buğra Kavuncu'nun İBB adaylığıyla ilgili "Her siyasi parti kendi adayını gösterebilir. Bir siyasi partinin kendi adayını gösterme özgürlüğüne benim laf etmem asla doğru değil. Kaldı ki her aday da değerlidir. Yolu açık olsun. İstanbul ittifakı için oyla çıktı. Yolculuk sürüyor. Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Bizim başarılarımız bizim ittifakımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu\'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu\'nun adaylığına ilk yorum
YORUMLAR (9)
  • haydar topçu: İyiparti istanbulda enfazla 20bin oy alır silinir gider Yanıtla 52 81
  • Abdülkadir Doğruyol: İMAMOĞLU İMAMIN OĞLU OLMASI HASEBİYLE BEŞ VAKİT CAMİDE OLMALI HATTA CUMA NAMAZINDA BULUNDUĞU CAMİDE İMAMLIK YAPMALI Kİ SOYADINA DENK BİR GÖREV YAPMIŞ OLSUN . Yanıtla 72 45
  • Ahmet Demir: yakında umreye gider Yanıtla 25 81
  • Talat Keskin: Yeniden refah partisi iyi parti mhp demden daha fazla oy alacak İstanbul'da seçimlerinden gercekden milletin sorunlarıni dile getiriyorlar ak partiden Cok kaçış var refah a Yanıtla 33 43
  • Ali Fuat Seckin: Talat Bey gerçek tespitinizden kutluyorum 21 21
  • Murat Güneş: Murat kurumun yanında yaşta yanacak:))boşuna heveslenme kurum kaybedeceksin..rakip bile olamazsın sen Yanıtla 23 10
  • Cankanali: Ne oldu. İ.oğlu artık iyi parti dstek vermeyecek alt tabana mı oynuyorsun. Güle güle sana.... Yanıtla 16 13
  • Murat Aslan: Bu defa.satan.yine.satar Yanıtla 2 4
  • Selim Kayisi: Abdulkadir doğruyol, sen de doğru yol olman nedeni ile doğru yolun şu an daki devamı olan demokrat partinin adayı ya da onun desteklediği adaya oy vermelisin. ancak soy adına denk bir iş yapmış olursun o zaman. Ama görüyoruz ki eğribüğrü yoldasın sen. Yanıtla 1 5

Hizb-i İslami Partisi, Ekrem İmamoğlu, Buğra Kavuncu, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum - Son Dakika
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