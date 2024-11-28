Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler - Son Dakika
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Politika

Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreş tartışmaları ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. "Partizanlık" çıkışında bulunan İmamoğlu "Cami yaptım imam vermediler. Okul yaptım açılışını yapamazsın dediler. Karakol yaptım, karakolun açılışını yapmaya gittik polis yok ortada boş karakolu açtık. Bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Partizanlık. Allah kahretsin partizanlığı" ifadelerini kullandı.

28.11.2024 09:32
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'daki Yuvamız İstanbul kreşini ziyaretinde Türkiye gündemini günlerdir meşgul eden kreş tartışmaları ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine yönelik sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"OKUL YAPTIM AÇILIŞINI YAPAMAZSIN DEDİLER"

Kendisine uzatılan mikrofonlara dikkat çeken bir "Partizanlık" çıkışında bulunan İmamoğlu "Cami yaptım imam vermediler. Okul yaptım açılışını yapamazsın dediler. Karakol yaptım, karakolun açılışını yapmaya gittik polis yok ortada boş karakolu açtık. Bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Partizanlık. Allah kahretsin partizanlığı" ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN'E DE YANIT VERDİ

İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Türkçe okuma anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" sözlerine de yanıt verdi.

"BENCE ONLAR NE YAZDIKLARINI ANLAYAMIYORLAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bizi yazılan yazıyla ilgili 'anlayamadılar, anlamazlıktan geliyorlar' neyse hakaret cümleleri de kurdular ama onlara girmeyeceğim. O bölümü ifade ederken ben şunu söyleyeyim, bence onlar ne yazdıklarını anlayamıyorlar. Çünkü niyet başka, yazı başka" dedi.

Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

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Son Dakika Politika Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa Sagdic:
    Allah yolunu acik etsin sayin baskan. Durust insani calmayani sevmezler 109 84 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    senın işin ulaşım iett metrobus metro önce bunları hallet karakolla ne işin var 88 49 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ADAMSIN BÜYÜK BAŞKAN İMAMOĞLU GÜMBÜR GÜMBÜR GELIYOR BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİM 49 69 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    İmamoğlu acaba Dem ilf demlendiginden olabilir mi acaba 66 34 Yanıtla
  • Bilal Salik:
    Seni dinledikçe 90 lı yılların siyasetçilerini görüyorum mesut yılmazlar demireller tansu çillerler ya ayaküstü 50 yalan söyleyip o kadar güzel çarpıtıyorsun ki milletin gözüne baka baka utanmak duygusunu bile utandırıyorsun çok tehlikelisin çook imamoğlu, ne etiğin var ne değerin korumaya çalıştığın 53 23 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hayatı yalan, mevcut yeri tadilat yapıp yeni gibi açmak adet olmuş, ilçe belediyeleride aynı, kitle müsait kitle. Bir tane icraatını say deseniz destekçiler sayamaz, bir türlü bitmeyen metrolar, altyapılar,ulaşım vb çok sorun var ama yeterki bu cenah başta olsun, Kartal, Maltepe ve Kadıköy de çöpleri bunlar toplar, nokta 40 23 Yanıtla
  • Berker:
    Yaw sen her dediğini unutan , sorulan sorulara hatırlamıyorum diyen bir kişisin 30 18 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Ak koyunlara yine yazmış ot yerler yinede babalarından vazgeçmezler 22 20 Yanıtla
  • Hasan 78:
    seni sevmem ama dediklerin doğrudur yapmışlardır. 16 18 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Senden ii İmam mi olur İmam efendi imama gerek Yok imamın oğlu ?? 14 12 Yanıtla
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