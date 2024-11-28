Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

Politika

Eski Bakan\'dan kentsel dönüşüm ile ilgili dikkat çeken çağrı

Gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'daki Yuvamız İstanbul kreşini ziyaretinde Türkiye gündemini günlerdir meşgul eden kreş tartışmaları ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine yönelik sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"OKUL YAPTIM AÇILIŞINI YAPAMAZSIN DEDİLER"

Kendisine uzatılan mikrofonlara dikkat çeken bir "Partizanlık" çıkışında bulunan İmamoğlu "Cami yaptım imam vermediler. Okul yaptım açılışını yapamazsın dediler. Karakol yaptım, karakolun açılışını yapmaya gittik polis yok ortada boş karakolu açtık. Bu niye yapılıyor biliyor musunuz? Partizanlık. Allah kahretsin partizanlığı" ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN'E DE YANIT VERDİ

İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Türkçe okuma anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" sözlerine de yanıt verdi.

"BENCE ONLAR NE YAZDIKLARINI ANLAYAMIYORLAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bizi yazılan yazıyla ilgili 'anlayamadılar, anlamazlıktan geliyorlar' neyse hakaret cümleleri de kurdular ama onlara girmeyeceğim. O bölümü ifade ederken ben şunu söyleyeyim, bence onlar ne yazdıklarını anlayamıyorlar. Çünkü niyet başka, yazı başka" dedi.