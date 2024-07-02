İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı - Son Dakika
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Politika

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum\'u kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde rakibi olan ve Cumhurbaşkanı kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum'u tebrik etti. İmamoğlu, ''Yerel seçimde İstanbul'da yarıştığımız Sayın Murat Kurum'a, yeniden atandığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

02.07.2024 23:28
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, iki yeni bakan için tebrik mesajı yayınladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan ve aynı zamanda 31 Mart'taki yerel seçimlerde de rakibi olan Murat Kurum'u tebrik etti.

"YEREL SEÇİMDE YARIŞTIĞIMIZ KURUM'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Yerel seçimde İstanbul'da yarıştığımız Sayın Murat Kurum'a, yeniden atandığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibini kutladı

İBB Başkanı İmamoğlu ayrıca, önceki görevi İstanbul İl Sağlık Müdürü olan ve Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararıyla Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu'nu da tebrik etti.

İMAMOĞLU'YLA YARIŞTIĞI SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ

Murat Kurum, 31 Mart'taki yerel seçimlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Belediye Başkan adayı olmuştu. Mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin İBB Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla yarışan Kurum, oyların 39,59'unu alarak seçimi kaybetmişti. İmamoğlu ise oyların yüzde 51,14'ünü alarak yeniden İBB Başkanı seçilmişti.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: Bu kadar mütevazi asil bir başkan görmedi istanbul rabbim ayağına taş değdirmesin ekrem başkan 33 54 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Kurum belediye başkanı olamadı gitti bakan oldu ne güzel 21 7 Yanıtla
  • İshak Klein: Sayın Başkanım!.. Adamsın 5 3 Yanıtla
  • Mucahit Demir: Murat imamoğlu 2 6 Yanıtla
    Cem Kaya: murat kavurma 6 1 Mehmet Alsa: Ekrem kurum 3 1
  • Ahmet Yildiz: Şu sosyal medya primi kadar gerçek problemlerle durustcene uğrasanız..hepiniz prim pesindesiniz vatandaş heryerde rezil oluyo hala prim prim prim...yapilan ne var hiç bisey 1 5 Yanıtla
  • emrah bakansız: geleceğin cumhurbaskani Ekrem İmamoğlu İstanbullu seninle gurur duyuyor 1 1 Yanıtla
  • Oooo: Yeniden atandığı:)) 1 0 Yanıtla

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