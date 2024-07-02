İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum\'u kutladı

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, iki yeni bakan için tebrik mesajı yayınladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan ve aynı zamanda 31 Mart'taki yerel seçimlerde de rakibi olan Murat Kurum'u tebrik etti.

"YEREL SEÇİMDE YARIŞTIĞIMIZ KURUM'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Yerel seçimde İstanbul'da yarıştığımız Sayın Murat Kurum'a, yeniden atandığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu ayrıca, önceki görevi İstanbul İl Sağlık Müdürü olan ve Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararıyla Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu'nu da tebrik etti.

İMAMOĞLU'YLA YARIŞTIĞI SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ

Murat Kurum, 31 Mart'taki yerel seçimlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Belediye Başkan adayı olmuştu. Mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin İBB Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla yarışan Kurum, oyların 39,59'unu alarak seçimi kaybetmişti. İmamoğlu ise oyların yüzde 51,14'ünü alarak yeniden İBB Başkanı seçilmişti.