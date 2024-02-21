İBB Başkanlığı için yarışacak aday sayısı belli oldu - Son Dakika
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Politika

İBB Başkanlığı için yarışacak aday sayısı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için 22 siyasi parti ve 30 bağımsız aday yarışacak. DEM Parti'nin aday listesini zamanında teslim ettiği ve herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak.

21.02.2024 08:50  Güncelleme: 08:55
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31 Mart'ta yapılacak olana Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için verilen süre 20 Şubat saat 17.00 itibariyle doldu. İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre DEM Parti İstanbul için aday listesini zamanında teslim etti. İBB Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak

DEM PARTİ AVUKATLARI İL SEÇİM KURULU İLE GÖRÜŞTÜ

DEM Parti'nin listeyi geç verdiğine yönelik iddiaların ardından DEM Parti avukatları İl Seçim Kurulu ile görüştü. Görüşmenin ardından avukatlar liste ile ilgili bir sorun olmadığını belirterek İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı.

İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak

DEM Parti tarafından sosyal medyada paylaşılan İl Seçim Kurulu teslim tutanağında başvurunun saat 16.55'te yapıldığı, saat 17.14'te inceleme tamamlandığı kaydedildi.

22 SİYASİ PARTİ VE 30 BAĞIMSIZ ADAY BULUNUYOR

İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

İBB Başkanlığı için yarışacak aday sayısı belli oldu

İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanlığı için yarışacak aday sayısı belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • astragan: en iyi hizmet getirecek olan kazansın. 20 0 Yanıtla
  • Kzk : Dem ile anlaşılır, istanbulda 3 4 yer onlara verilir. İbb başkalığından çekilirler. İlçelerde devam ederler 3 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: İBB Başkanlığı için yarışacak aday sayısı belli oldu - Son Dakika
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