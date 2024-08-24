İBB Başkanlığı\'na göz kırpmıştı! Özgür Özel: Sinem Dedetaş\'ın açıklaması gereksiz, memnun olmadım

Politika

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın " İstanbul'u yönetmeye talibim" açıklamasıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tamamen hem çok erken, hem çok gereksiz, hem çok faydasız. Bir daha belediye başkanlarımız arasında böyle bir tartışma duymayacaksınız. Ekrem bey de hiç memnun olmadı bu gündemden. Ben de memnun olmadım." dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI: İSTANBUL'U YÖNETMEYE TALİBİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önümüzdeki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmaları devam ederken, geçtiğimiz haftalarda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dikkat çeken bir çıkış yaptı. Dedetaş, "İstanbul'u yönetmeye talip olduğunu" söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

ÖZEL: TAMAMEN ERKEN, GEREKSİZ BİR AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gerçek Gündem'e verdiği röportajda Dedetaş'ın açıklamasına tepki gösterdi. Dedetaş'ın gereksiz bir çıkış yaptığını belirten Özel, şunları söyledi: "Tamamen hem çok erken, hem çok gereksiz, hem çok faydasız. Orada özel verilmiş bir röportajdan ziyade belediye başkanı arkadaşımız Paris Olimpiyatları sırasında gazeteci kökenli Paris'te yaşayan bir kardeşimizin herhalde dostça bir sohbetine cevap vermiş. 'Böyle bir görev olsa hazır mısınız?' O da 'Hazırım' demiş, o kadar. Bir daha belediye başkanlarımız arasında böyle bir tartışma duymayacaksınız.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"BOŞU BOŞUNA BÖYLE BİR GÜNDEM YARATILMASI DOĞRU DEĞİL"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem cumhurbaşkanlığı adayı ismi açısından hem de 'bir cumhurbaşkanı adayımız olursa onun yerine kim gelir' tartışmaları açısından. Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun yerine gelecek isimler konusunda boşu boşuna böyle bir gündem yaratılmasını doğru bulmuyorum.

"İMAMOĞLU DA BEN DE MEMNUM OLMADIM"

Bir daha böyle bir şey duymayacaksınız. Arkadaşlar uyarıldılar. 'Böyle bir şeye gerek yok' dedik. Ekrem bey de hiç memnun olmadı bu gündemden. Ben de memnun olmadım. Arkadaşlarımız kötü niyetli değiller. Biraz siyasette yeniler. Ama bir daha kendi kendimize böyle bir gündem yaratmayacağız."