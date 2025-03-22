İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış - Son Dakika
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Politika

İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması devam ederken, belediye tarafından 28 Şubat'ta gerçekleştirildiği öne sürülen bir ihale dikkatleri çekti. Belediyenin doğal afetler, salgın hastalıklar ve acil halleri kapsayan 21/B maddesine dayanan pazarlık usulüyle 95,5 milyon TL maliyet ile şerbetli tatlı ihalesine çıktığı iddia edildi.

22.03.2025 23:50
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

1 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, 'terör' soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi.

95,5 MİLYONLUK ŞERBETLİ TATLI İHALESİ

Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ederken, İBB tarafından 28 Şubat'ta gerçekleştirildiği öne sürülen bir ihale dikkatleri çekti. İşletmeler müdürlüğü tarafından doğal afetler, salgın hastalıklar ve acil halleri kapsayan 21/B maddesine dayanan pazarlık usulüyle şerbetli tatlı ihalesine çıkıldığı iddia edildi. İhalenin maliyetinin ise 95,5 milyon TL olduğu belirtildi.

İBB, 'Doğal afet' maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28 Şubat, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İddia olay! İBB, 'Doğal afet' maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Abdul Mecit el sabah:
    İmamoğlu’nun tek suçu Erdoğan’a karşı aday olması gerisi yalan ve uydurma. Bunu ekmek yiyen herkes bilşuor ama makarnacılar bilemiyor bilir 121 370 Yanıtla
    Recep dönmez:
    isde senin beyninin almadigi sey bu isin erdoganla alakali birsey olmadigi sikayetci ve itirafci kendi chp nin adamlari bunlar birbirine sen az aldin ben cok aldim parayi diye birbirine girip ifsaa eden insanlar chp nin ne oldugunu herkez biliyor kimi kasetle.gider kimi santajla gider kimi itirafla gider bunlar kendi iclerinde bir olamiyorku koltuk sevdasina ulkenin hayrina birseyler yapsinlar heykelden baska 26 5
    AYHAN KEMENT:
    Senin gibi saman yiyenler imamoğlu suçunu itiraf etsede zaten inanmaya beyni algılamaz. İmamoğlu hırsız vatan hainleri ile birlikte suç örgütü üyesi dolandırıcının tekidir. NET 16 4
    138209:
    Sen ne içtin kardeşim söyle de bizde içelim kafan güzel sanırım hala nasıl yunanoglunu savunursun adam belediyeyi talan etmiş 10 3
    Davut Cirak:
    Bu yorumu yazman için sen ne kadar aldın İBB den, malum bedava kimse parmağını oynatmamış ülkede. 10 2
    Reis Reis:
    Saman yiye yiye beyin yanmış 10 1
    Mustafa Kaya:
    şapka düştü gerçek koyunlar göründü 8 2
  • dkmbhr6zsq:
    halk lokantalarında dağıtmıştır sahtekar 220 82 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    İmamoğlunu kahraman görenler gerçekler ortaya çıkınca tüm siyasi partiler aynısını yapar diye savunmaya geçmeyin.zaten dürüst insan doğruya doğru yanlışa yanlış diyendir.ama malesef bunların yanlışı bile onlar için normaldir 220 72 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bu ülkenin parasını boşyere kullanıp bazılarını zengin eden her kim varsa ALLAHA havale ediyorum. Particilik değil insanlık adına konuşun 273 9 Yanıtla
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