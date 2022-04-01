İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs - Son Dakika
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İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs

01.04.2022 16:15
İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs

İlkadım Belediye Meclisi Nisan Ayı 1. Oturumu'nda "Ata Ocağı Projesi"nde kullanılmak üzere İlkadım Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden(İBB) cüzi bedelle satın alacağı 2 otobüs için görüşülen madde oybirliği ile kabul edildi.

İlkadım Belediye Meclisi Nisan Ayı 1. Oturumu'nda "Ata Ocağı Projesi"nde kullanılmak üzere İlkadım Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden(İBB) cüzi bedelle satın alacağı 2 otobüs için görüşülen madde oybirliği ile kabul edildi.

12 maddenin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi Nisan Ayı 1. Oturumu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında yapıldı. Mecliste encümen ve komisyon üye seçimlerinin yapıldığı maddelerin yanı sıra 7 madde daha geniş incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. 2 madde meclis üyelerinin bilgisine sunulurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden satın alınacak 2 otobüs için görüşülen madde de oybirliği ile kabul edilerek, karara bağlandı. Alınan kararla birlikte Mercedes O 345 marka/model 2 otobüsün 4 bin TL + KDV cüzi bedelle alınması önünde bir engel kalmadı.

"Otobüsler Ata Ocağı Projesi'nde kullanılacak"

4 bin TL + KDV bedelle alınacak otobüsler hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ata Ocağı Projesi çerçevesinde evden yaşlı insanlarımızı alıp, tesislere getireceğiz oradan da tekrar evlerine bırakacağız. Bu çerçevede her ne kadar tarihi gibi görünse de İETT'ten gelecek otobüsler elden geçirilip, sıfırlanıp da bize gelecekler. Bize bu otobüsleri vermek için sembolik de bir ücret koymaları gerekiyormuş. Söz konusu rakamı onun için koyduklarını beyan ettiler. Bizim açımızdan uygun olacağını düşünüyoruz. Belediyemize gelecek otobüsleri bizler gördük. Gerekli düzenlemeleri yapıp, tüm eksikliklerini gidermişler. Dolayısıyla ilçemize ve belediyemize yararlı olacağını düşünüyorum" dedi. - SAMSUN

İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs
İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs

YORUMLAR
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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs - Son Dakika


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