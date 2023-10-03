Dilan Polat'a bir şok da İBB'den! Markasının reklamları böyle söküldü

Yaptıkları harcamalarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a bir soğuk duşta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

"KADIN MEĞERSE HER YERDEYMİŞ"

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde Dilan Polat'a ait markaların reklamlarının İBB'ye ait otobüslerden söküldüğü görüldü. Videonun altına "Vay arkadaş! Kadın meğerse her yerdeymiş de biz bilmiyor, tanımıyormuşuz", "İçinde asalet ve akıl barındırmayan güzellik boştur", "Tebrikler" şeklinde yorumlar yapıldı.