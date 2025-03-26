İBB\'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden aldı.

Valilik yaptığı açıklamada 26 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İmamoğlu yerine belediye başkanını seçeceğini duyurdu.

NURİ ASLAN İBB BAŞKANI OLDU

İBB Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için bugün toplandı. Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda, 301 oy kullanılırken 5 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Aslan 173, AK Parti'nin adayı Okul 123 oy aldı.

Seçimin ikinci turunda, 302 oy kullanıldı. Aslan'a 177, Okul'a 125 oy verildi. İki turda da adaylardan biri, Meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi.

Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda 302 oy kullanıldı. CHP'nin adayı Aslan 177, AK Parti'nin adayı Okul 125 oy aldı. Bu sonuçla İBB Başkan Vekili Nuri Aslan oldu.

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan'ın İBB Başkanlığı'na seçilmesinin ardından, Aslan'ın kim olduğu merak konusu oldu.

1969 yılında Sivas'ta doğan Nuri Aslan, ilk ve ortaöğretimini İstanbul'da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mesleği gereği özel sektörde uzun yıllar çalıştı ve bir dönem özel bir şirkette genel müdür olarak görev aldı.

İKİ DÖNEMDİR İBB MECLİSİ'NDE

1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Aslan, yerel yönetimlerdeki ilk tecrübesini bu dönemde edindi. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam eden Aslan, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi.

Aslan, sadece siyasetle değil, sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği, 2014-2018 döneminde BEYSİAD (Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Başkanlığı, 2014-2021 arasında ise İSİFED (İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca, 2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda da yer aldı.

İMAMOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardında belediye başkan vekili olarak Nuri Aslan'ı atamaması da dikkat çekmişti. Aslan'ın İmamoğlu ile ortak noktası ise Beylikdüzü. Yeni İBB Başkanı Nuri Aslan, İmamoğlu'nun eski görev yeri Beylikdüzü'nden mesai arkadaşı olarak öne çıktığı belirtiliyor.

EVLİ VE ÜÇ ÇOCUK BABASI

Öte yandan Aslan'ın kişisel yaşamı da merak konusu oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Nuri Aslan, 56 yaşında.