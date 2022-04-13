İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine yanıt: İmamoğlu 'sen keyfine bak' dedi - Son Dakika
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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine yanıt: İmamoğlu 'sen keyfine bak' dedi

13.04.2022 14:20
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine yanıt: İmamoğlu 'sen keyfine bak' dedi

İstanbul'da kar esaretinin olduğu günlerde Cenevre'de kar tatilinde bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, eleştirilere aylar sonra cevap verdi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu İBB Sözcüsü Murat Ongun, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ongun, tartışılan yurt dışı tatiliyle ilgili de konuştu.

Kendisine yöneltilen "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine yanıt veren Murat Ongun, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." ifadelerini kullandı.

Ongun, kar yağışı sonrası gelen eleştirilerin ardından İstanbul'a dönmek istediğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediğini belirterek, "O da dedi ki 'ne döneceksin Murat. Zaten herkes diyeceğini dedi. Sorun yok. Bak keyfine. Kafanı dinlendir ailenle güzel bir tatil yap' dedi. Ben de tatil bitince döndüm" dedi.

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Murat Ongun, Politika, Güncel, Son Dakika

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