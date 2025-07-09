"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt: Gayet güzel bir talep, hayırlı olur - Son Dakika
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"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt: Gayet güzel bir talep, hayırlı olur

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"İBB yargılanmaları TRT\'de yayınlansın" teklifine Erdoğan\'dan yanıt: Gayet güzel bir talep, hayırlı olur
09.07.2025 13:57
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"İBB yargılanmaları TRT\'de yayınlansın" teklifine Erdoğan\'dan yanıt: Gayet güzel bir talep, hayırlı olur
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"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt: Gayet güzel bir talep, hayırlı olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların canlı yayınlanması çağrısına destek vermişti.

Gerekçesini ise "Biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün. Gerçekleri bilsin" diye açıklamıştı.

ERDOĞAN: DAVA YAYINLANSIN TALEBİ GÜZEL

AK Parti'nin grup toplantısından çıkışında koridorda Bahçeli'nin İBB yargılanmalarıyla ilgili sözleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan "Dava yayınlansın talebi güzel. Bahçeli'nin açıklaması güzel bir takdirdir, hayırlı olur" diye konuştu.

ADALET BAKANI KANUN MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gelişme bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da soruldu. Tunç, ilgili kanun maddesine dikkati çekerek, "Duruşmanın canlı yayınlanabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 183. maddesinde fotoğraf ve video çekme konusunda kanunda bir engelleme söz konusu. Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" önerisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Bahçeli "Özgür Özel, duruşmaların TV'den canlı yayınlanmasını talep etmişti. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında CHP'nin teklifine olumlu yaklaşmasının ardından CHP harekete geçti. Geçtiğimiz ay hazırlanan ve duruşmaların TRT'den veya internet ortamında canlı yayınlanmasını düzenleyen teklifi gündemine aldı. CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in ortak imzasıyla hazırladığı teklifi doğrudan genel kurul gündemine alınması için bu hafta önerge vermesi bekleniyor.

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, Politika, Güncel, Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın' teklifine Erdoğan'dan yanıt: Gayet güzel bir talep, hayırlı olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 1006:
    ?????? Valla her bölümünü izleriz.... Ekrem ve haramileri vizyona girecek... 13 13 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Yayınlansın da 600 milyar TL yi nasılsın cukkalamışlar herkes izlesin kiptaş her yere çökmüş her yerde yolsuzluk var ibb ve chpli belediyelerde 11 14 Yanıtla
  • 145353:
    kesmeden yayınlamaya varmı cesaretiniz, canlı canlı 15 6 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    çöl iyi olur yine de inanmazlar ama... 10 9 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    bitirdiniz be ulkeyi 9 4 Yanıtla
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