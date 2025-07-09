"İBB yargılanmaları TRT\'de yayınlansın" teklifine Erdoğan\'dan yanıt: Gayet güzel bir talep, hayırlı olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların canlı yayınlanması çağrısına destek vermişti.

Gerekçesini ise "Biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün. Gerçekleri bilsin" diye açıklamıştı.

ERDOĞAN: DAVA YAYINLANSIN TALEBİ GÜZEL

AK Parti'nin grup toplantısından çıkışında koridorda Bahçeli'nin İBB yargılanmalarıyla ilgili sözleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan "Dava yayınlansın talebi güzel. Bahçeli'nin açıklaması güzel bir takdirdir, hayırlı olur" diye konuştu.

ADALET BAKANI KANUN MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gelişme bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da soruldu. Tunç, ilgili kanun maddesine dikkati çekerek, "Duruşmanın canlı yayınlanabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 183. maddesinde fotoğraf ve video çekme konusunda kanunda bir engelleme söz konusu. Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında." dedi.