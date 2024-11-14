İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usülsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider.'' dedi.

14.11.2024 11:34  Güncelleme: 11:41
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için de İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazıldı.

"YILLARDIR İDMANLIYIM, VIZ GELİR TIRIS GİDER"

Türkiye'nin gündeminde olan konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. İstanbul Kariyer Fuarı açılış töreninde ilk kez konuştu. "Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz." diyen Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil. Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider.

"YILLARA GÖRE AÇIKLAYIN, EŞİTSE GÖREVİ BIRAKACAĞIM"

Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım. Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor."

İmamoğlu\'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Sadece Beşiktaş:
    ŞOVMEN EKREM AKLI BAŞINDA OLAN BUNA OY BİLE VERMEZ REZİLLİK. 159 81 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz:
    Adamın hassıdır EKREM Başkan,eğer o dediyse katıksız doğrudur…. 57 168 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    eski belediyeler yaptı diye sendemi yapacaktın? sana da haram olsun ekrem 160 49 Yanıtla
  • Coşkun Taşkıran:
    uçak o uçak, develtw ait alınmış, devlet malı.konser ücreti ile uçak fiyatını kıyaslayan bi akıl 106 46 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Yahu bu ne kepazelik, senin işin halka hizmet etmek değil mi? Sen komedyenlik yap, bu iş seni aşar, kapasiten bu işe uygun değil. 99 30 Yanıtla
  • Ali yildirim:
    Hayret! ‘16 milyon İstanbullu’ dememiş 97 27 Yanıtla
  • Hakan Tunca:
    akparti zaten başlı başına bela ama sende boş adamın teki çıktın. kıyasladığın şeye bak 71 23 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Kim ne yapıyor sa Yüce Rabbim bilsin Açlık Sınırında Yaşıyoruz 57 7 Yanıtla
  • ahmet demir:
    çırpınma çabalamaaa hesap vakti 33 13 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yüreg yemij 28 7 Yanıtla
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