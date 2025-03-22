İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi - Son Dakika
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Politika

İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi

İBB\'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem\'in milyonluk olma hikayesi

İBB'ye yönelik önceki gün başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmada gözaltına alınan isimlerden birisi olan Adem Soytekin'in bir dönem İmamoğlu İnşaat'ta sıvacılık yaptığı, İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği ortaya çıktı.

22.03.2025 10:50
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

GİZLİ TANIKLARDAN ÇARPICI İTİRAFLAR

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun A takımından ve yakın çevresinden çok sayıda isim gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında Meşe, Ladin, Çınar ve İlke kod adlı 4 gizli tanığın olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Adem Soytekin hakkında gizli tanıklardan oldukça çarpıcı itiraflar geldi.

MAL VARLIĞININ BİR KISMI ONUN ÜZERİNDE

Soruşturmada adı geçen gizli tanık Çınar, Adem Soytekin'in Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından biri olduğunu ifade etti. Gizli tanık Meşe ise; Soytekin'in İmamoğlu ile Beylikdüzü döneminden itibaren ortaklık yaptığını ve İBB Başkanının mal varlığının bir kısmının bu kişinin üzerinde olduğunu söyledi.

İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi

8 ADET TAŞINMAZI BEDELSİZ ŞEKİLDE DEVRETMİŞ

İmamoğlu'nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat'ın 8 adet taşınmazını bedelsiz bir şekilde Adem Soytekin'in şirketi üzerine devrettiği, yine Adem Soytekin'in üzerindeki malların bir kısmını bilabedel İmamoğlu'nun diğer kasası olarak bilinen Fatih Keleş'e devrettiği belirlendi.

SIVACI ADEM'İN İNANILMAZ YÜKSELİŞİ

Soytekin'in, ilk başlarda İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, inşaatlarda sıvacılık yaptığı, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra ise aşırı şekilde zenginleştiği belirlendi.

İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi

15 KREŞ İHALESİ ALDI

Adem Soytekin'in önce sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat isimli şirket kurduğu, limited olarak kurulan şirketinin zamanla anonime çevrildiği, yeni şirketler de kurup Beylikdüzü Belediyesi'nden çok sayıda ihale alarak zamanla büyüdüğü kaydedildi. İmamoğlu'nun dibinden ayrılmayan Soytekin'in üzerine kayıtlı şirketlere ihale veya doğrudan temin yöntemiyle çok sayıda iş verildiği, kendisi ve şirketleri üzerine kaynağı belli olmayan paralarla çok sayıda gayrimenkul devralındığı anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun şüphelilerinden biri olan Adem Soytekin'in orantısız zenginleşmesi MASAK raporu ve tanık beyanları ile delillendirildi. Soytekin'in, İBB'nin 15 kreş ihalesini, Silivri'de KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesini, İstanbul genelinde cadde düzenleme ihalelerini aldığı biliniyor. Gizli tanık Meşe'nin ifadesine göre; usulsüz şekilde ihale alan Soytekin, göstermelik olarak belediyeye 1 tane de kreş bağışlamış.

İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi

HESABINDA 600 MİLYON TL PARA VAR

Soruşturmada en önemli şüphelilerinden biri olan Adem Soytekin ve şirketlerinin hesaplarında yaklaşıık 600 milyon TL tutarında para bulundu. 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara yaklaşık 1.25 milyar TL tutarında para geldiği, bu paraların yine ait çeşitli şirketlere dağıtıldığı ve çekilerek kaynağı belirsiz kişi ya da kurumlara ulaştırıldığı belirlendi.

İMAMOĞLU'NA SORULDU

Adem Soytekin'in İBB'den yaptığı iş karşılığı alacağını alamayan iş adamlarından %10 veya %20 aralığında değişen oranlarda rüşvet aldığı ve iş sahiplerine bunun karşılığında hak edişlerini ödettirdiği iddiaları soruşturma dosyasına girdi. Tüm bu belgeler ve bilgiler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorgusu esnasında soruldu. İmamoğlu bu sorulara; "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" diyerek yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, İnşaat, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • 78908900:
    Sorulan soruyu muhatap almıyorsun ama soru seni muhatap alıyor....Anladık ,endişesim ,üzülüyorsun ,Hatırlamıyorsun . 203 45 Yanıtla
  • onur pari:
    Osman Gökçek evini ilmek ilmek ördü herhalde. 151 88 Yanıtla
  • EfeCan ÖZTÜRK:
    bir amelenin hesabında 600 binlira paranın ne işi var? 600 binlirası olan bir insan neden amemelik yapar? 145 66 Yanıtla
  • 220198:
    efecan kardes keske 600 bin olsa 600 milyon milyon:) 158 21 Yanıtla
  • koc4414:
    demekki sıvacı adem iyii malaa buruyomuş?? 110 12 Yanıtla
  • 6490203:
    keşke bütün sıvacı ve mala vuranların bir anlık zenginlikleri son 20 yıl için incelense 89 12 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Boşuna okul okuduk. Sıvacı olsak yetermiş. Kim insanların hakkını yiyorsa sağcısı solcusu hakkım helal değildir. 80 4 Yanıtla
  • 367236:
    bu adalet AK Parti ile MHP'ye uğramıyor mu acaba Çok merak ediyorum 800 milyon dolarlık Ankapark en son 3 tane altın kaçakçısı milliyetçi hareketi partisi milletvekilleri bunlara uğramıyor Adalet sadece AK Parti ve mhp'dekilerin dışına işliyor 24 47 Yanıtla
  • Birol Yakak:
    SIVACI Adem'in hesabında 600milyon varmış. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için anasının ak sütü gibi BEYAZ olabilir. SIVACI'nın özelliği ne acaba ? 42 6 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    MILYONLARCA INSAN VAR AMA SEN NE BILEYIM FARKLI BİR ŞERE..... 40 5 Yanıtla
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