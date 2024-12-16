İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde - Son Dakika
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Politika

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

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Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Şam'a gidip Emevi Camii'nde namaz kılan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabı dikkat çekti. Kalın'ın ayakkabısının fiyatı sosyal medyada çok konuşuldu.

16.12.2024 09:27
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhalif grupların 12 günlük operasyonlarının ardından devrildi. Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasının ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a yüksek düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde de namaz kaldı.

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Kalın'ı camiye getiren aracı ise bizzat HTŞ lideri Colani'nin kullandığı belirtildi. Aracın direksiyonunda bulunan ve Colani olduğu belirtilen kişinin takım elbise giydiği görüldü. MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri de eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Gündemden düşmeyen İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretinde bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Gazeteci Kemal Öztürk'ün paylaştığı fotoğrafta Kalın'ın giydiği ayakkabı görenleri şaşırttı. İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının yerli üretim ve fiyatının da 3700 TL olması sosyal medyada çok konuşuldu. Çok sayıda kullanıcı ayakkabının fiyatını makul bulurken, Kalın'ın mütevazi tarzı da beğenildi.

İbrahim Kalın\'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

İbrahim Kalın, Politika, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Zafer musaboğlu:
    Ekonun saati bu ayakkabının değerinin bin katı 485 176 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bende bise yazacak sandim 3700 olmasi gayet normal. 525 35 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Adam neler yapıyor sizler ne ile uğraşıyorsunuz küçük insanlar küçük kişilerle uğraşır büyük insanlar büyük işler yapar aradaki fark bu işte 462 51 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    cehape konserlerinde dagitilan vatandasin parasindan haber verin siz 349 111 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    adam devlet devirip devlet kurmuş Yaptıkları habere bak 340 53 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    Dost başa düşman ayağa bakar. Demekki dostumuz yok… 295 31 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Yani 100 dolar ediyor,normal sonuçta mit başkanı,arkadaşlar Allah reisimizden razı olsun bir İzmirli olarak çok seviyorum Tayyip amcayı,bizim için turban çok önemli. 217 94 Yanıtla
  • Şahin kaya:
    En dandik ayakkabı artık o rakamlar da zaten , bunun neyi çok konuşulmuş onu anlamadım 261 12 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Markası neyse bizde alalım 3700 neki mk çok bi paramı ayrıca 30 çift ayakkabım var az giyilmiş verecek fakir arıyorum 118 45 Yanıtla
  • Ertanali Kamilen:
    koyuncuklarda bunu hemen beğendi…. 23 102 Yanıtla
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SON DAKİKA: İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde - Son Dakika
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