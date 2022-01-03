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İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin: Kirli meyda örgütleriyle mücadele devam ettirilecektir - Son Dakika

İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin: Kirli meyda örgütleriyle mücadele devam ettirilecektir

03.01.2022 01:03
İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin: Kirli meyda örgütleriyle mücadele devam ettirilecektir

İÇİŞLERİ Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, yaptığı açıklamada "Sadece terör örgütleriyle değil kirli meyda örgütleriyle mücadele, azim ve kararlıkıla devam ettirilecektir" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, yaptığı açıklamada "Sadece terör örgütleriyle değil kirli meyda örgütleriyle mücadele, azim ve kararlıkıla devam ettirilecektir" dedi.

İçişleri Bakan Müşaviri Burak Gültekin, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Müşaviri Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada haberlerin 'kirli operasyon' olduğunu belirterek; fotoğrafın 2018 yılında çekildiğini ifade etti. Gültekin, açıklamasında, "7 Aralık 2018 tarihinde, yani bundan 3 yıl önce; Sayın Bakanımıza 'terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği ve haraç istendiği' belirtilen bir iş insanı için istenilen randevu...  Randevu sonrası çekilen fotoğrafın; 3 yıl sonra yurtdışında ilgili şahsın uçağında uyuşturucu yakalanmasının ardından, şahıs gözaltındayken malum medyaya servis edilmesinin kirli operasyonu. 7 Aralık 2018 tarihinde, Şeyhmus Özkan isimli şahsın, PKK terör örgütü tarafından tehdidi ve haraç istendiğiyle ilgili Sayın Bakanımızın Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden ve Küçükçekmece'den tanıdığı Kemal Yıldırım'ın talebi üzerine randevu verilmiş; ilgili şahıs, yanında V.T. ve O.Ö. isimli iki iş insanıyla gelmiştir" ifadelerini kaydetti.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KENDİSİNDEN PARA TALEP ETTİĞİ KAYDINI DİNLETTİ'Gültekin, açıklamanın devamında şunları dile getirdi:

"Sayın Bakanımız, Kemal Yıldırım dışındaki bu üç şahsı ilk ve son kez burada görmüştür. Geliş nedenleri; Şeyhmus Özkan isimli şahsın, PKK terör örgütü tarafından ölümle tehdit edildiği, kendisinden örgütün şantaj karşılığı para istediği ve bu yöndeki belgeleri göstermesidir. Ayrıca ilgili şahıs, ekteki ifadelere de yansıyan şekilde, terör örgütü mensuplarının ve Selahattin Demirtaş'ın bir seçim öncesi telefonla arayarak 'kendisinden para talep ettiği' kaydını da dinletmiştir. Bunun üzerine şahıs, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na ve akabinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönlendirilmiş ve ihbarın incelenmesi istenmiştir. 4 gün sonra şahıs, 11 Aralık 2018 tarihinde terör tehdidiyle alakalı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terör Şube'ye müracaatta bulunmuş ve ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönlendirilmiştir. 4 Ağustos 2021 tarihinde yurdışında, Şeyhmus Özkan'ın, şirketine ait uçakta uyuşturucu yakalanmasının ardından uçağın pilotunun 26 Aralık 2021'de yurtdışından Türkiye'ye geldiğinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tespiti üzerine olay, hemen savcılığa intikal ettilirmiş, savcının kararıyla pilot gözaltına alınmış ve mahkemenin kararları çerçevesinde devam etmiştir.  Ancak gözaltı ve tutuklamalar esnasında, siber birimlerimizin de tespit ettiği üzere, şahsın Sayın Bakanımızla 3 yıl önce çekilen fotoğrafı, ilgili şahsın İnstagram hesabına kısa süreli konulmuş ve kaldırılmıştır. Sayın Bakanımızla 3 yıl önce, terör örgütü tarafından şantaj yapıldığı ve tehdit edildiği konusuyla, hayatında bir kere, 4 kişilik grupla birlikte randevu verilen, bunun üzerine de tüm işlemleri başlatılan ilgili şahısla çekilmiş fotoğraf üzerinden operasyona girişen ve yine bir fotoğraf üzerinden tüm olayları Sayın Bakanımızla ilişkilendirmeye çalışan uluslararası sistemin beslediği meyda (Oda TV, DW, Sözcü, T24, Yeniçağ...) ile bu algı operasyonuna katkı sağlamaya çalışanlar ve ilgili şahsın İnstagram hesabına gözaltı ve tutukluluk halindeyken resmini koyup malum medyanın servis etmesini sağlayanların tespiti hakkında Sayın Bakanımız, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaktır. ?Sadece terör örgütleriyle değil kirli meyda örgütleriyle mücadele, azim ve kararlıkıla devam ettirilecektir."


İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin: Kirli meyda örgütleriyle mücadele devam ettirilecektir
İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin: Kirli meyda örgütleriyle mücadele devam ettirilecektir
İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin: Kirli meyda örgütleriyle mücadele devam ettirilecektir
İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin: Kirli meyda örgütleriyle mücadele devam ettirilecektir
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Münir Karaloğlu, Burak Gültekin, İstanbul, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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