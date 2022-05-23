İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı'dan "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına cevap: AB'den 155 lira alıyorlar

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET kanalına konuk olarak gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA BİRLİĞİ 155 LİRA VERİYOR"

Çataklı, Suriyelilerin Türkiye'den yardım aldığına yönelik iddialarla ilgili "Avrupa Birliği kişi başı 155 lira veriyor. Bin 200 lira verildiği iddiası yalan, yok öyle bir şey. 4 kişilik bir aileye verilen para 620 lira. Dolayısıyla Kızılay Kart üzerinden ihtiyaç sahibi Suriyelilere aktarılan bir kaynak var." dedi.

"TOKİ'DEN EV VERMİYORUZ"



Çataklı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kimseye maaş vermiyoruz. Kimseye TOKİ'den ev vermiyoruz. Kimse ayrıcalıklı olarak sağlık kuruluşlarından yararlanmıyor. Bakanlığın bir öncelik sırası var. Bunun dışında kimsenin hastanelerden öncelikli olarak faydalanması mümkün değil."

ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİ SAYISI

Türkiye'deki Suriyelilerin sayısına ilişkin konuşan Çataklı, '3 Milyon 700 bin Suriyeli var ülkemizde. Türkiye'nin yüklendiği bir yük var ve bunun çözümünü tartışmaktan doğal bir şey yok. Buna kimse itiraz edemez ama buradan manipülatif sonuçlar elde etmeye karşıyız. Biz sorunun farkındayız, buna dönük çözüm planı ve stratejilerimiz de var.' ifadelerini kullandı.