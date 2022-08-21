Çataklı'dan Yunan Bakan Theodorikakos uyarı: "Terör örgütlerine destek vermeyin" - Son Dakika
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Çataklı'dan Yunan Bakan Theodorikakos uyarı: "Terör örgütlerine destek vermeyin"

21.08.2022 10:54
Çataklı'dan Yunan Bakan Theodorikakos uyarı: "Terör örgütlerine destek vermeyin"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerine ilişkin, "Tahrik etmiyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerine ilişkin, "Tahrik etmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın" dedi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, sosyal medya hesabından, Türkiye'yi hedef alan bir dizi paylaşım yaptı. Theodorikakos, paylaşımlarında, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Evros bölgesinde Türkiye'den Yunanistan'a itilen sığınmacılarla ilgili son olayla ilgili olarak, Türkiye'nin göç meselesini araçsallaştırmaya yönelik bir başka girişimidir. Yunanistan, uluslararası hukuka tam saygı göstererek sınırlarını korumak için egemen hakkını kullanan demokratik bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Theodorikakos'u hedef aldı. Söz konusu iddialara ilişkin, Türkiye'nin hiçbir şeyi provoke etmediğini savunan Çataklı, "Bütün dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın" ifadelerini kullandı.

Çataklı paylaşımında Lavrion'da PKK terör örgütü ve örgütün ele başı Abdullah Öcalan'ın propagandasının yapıldığının fotoğraflarını paylaşarak, "Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çataklı'dan Yunan Bakan Theodorikakos uyarı: 'Terör örgütlerine destek vermeyin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çataklı'dan Yunan Bakan Theodorikakos uyarı: "Terör örgütlerine destek vermeyin" - Son Dakika
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