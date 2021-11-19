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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu

19.11.2021 18:56
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'u Mardin Valisi Mahmut Demirtaş karşıladı. İkili Mazıdağı ilçesine giderek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş'ten brifing aldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Demirtaş, Derik ilçesi Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Tepesi'nde Tandem Uçuş Festivali'ne katılarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin paraşüt uçuşu deneyimlerini izledi.

Festival alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, "Artık Güneydoğu'da çok alışık olduğumuz bir manzara ile karşılaştık. Büyükşehir Belediyemizin açtığı kursta gençlerimizin burada fiili olarak tatbik ettikleri bir eğlenceye şahitlik ettik. Gerçekten Anadolu'muzun her köşesinde gençlerimizin yapması gereken işleri yaptıklarını, bulunmaları gerektiği etkinlikte bulunmalarını görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstediğimiz arzu ettiğimiz bu" diye konuştu.

Bölgede huzur ve güven ortamının kalıcı hale geldiğini ifade eden Ersoy, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

" Türkiye'nin her bölgesinde insanlarımız neler yapıyor, nasıl yaşıyorsa burada da aynı yaşantıları sürdürebilsinler, aynı etkinlikleri yapabilsinler. Dağlarımızda yaylalarımızda festivaller düzenlensin, hayvancılık yapılsın. Tarım yapılsın, üretim yapılsın, madenlerimiz işlensin. İnsanlarımız günlük hayatlarını rutinlerini olağan bir şekilde yaşayabilsinler. Bu coğrafyanın her köşesinde hiçbir anne ağlamadan, hiçbirimiz üzülmeden yolumuza devam edelim. Bugün geldiğimiz noktada hem sosyoekonomik anlamda, hem kültürel ve turizm anlamında, hem sanayi tarım ve hayvancılık anlamında gerçekte bölge insanımızın huzur içinde olduğunu ve bu koşullardan duyduğu mutluluğu yerinde görmekten bizde keyif alıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Gün geçtikte burada sağlanan huzur ve güven ortamı kalıcı olduğu görüldükçe hem yatırım anlamında, hem turizm anlamında hem de etkinlikler anlamında çok daha fazla işlerin yapılacağını, çok daha güzel şeylerin olacağını hep birlikte görüyoruz. Bu ortamın sağlanmasına emek veren başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız olmak üzere Valilerimiz, Kaymakamlarımız, güvenlik güçlerimiz ve devletine inanarak emek veren bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da el birliği ve gönül birliğiyle, bu coğrafyada ayakta kalabilmeyi ve coğrafyanın umudu olarak varlığını daha da güçlendirerek sürdüren Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olabilmekten, vatandaşı olmuş olmaktan herkesin gurur duyacağı mutlu olacağı günleri göreceğimizi ümit ediyoruz."

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise yaptığı açıklamada, "Bugün bu etkinliklerimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Yaklaşık 50 gencimize yamaç paraşütü eğitimi verdik. Pratik eğitimlerini gençlik merkezinde aldılar burada da uygulamalı olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnşallah kısmet olursa yakın zamanda belgelerini vererek, artık bu uçmayı çok daha rahat bir şekilde Türkiye'nin her tarafında yapabilecekler. Ben buna özellikle ilgi duyan gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu gençlerimizin diğer gençlerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Biz diğer gençlerimize de inşallah ulaşacağız. Onları da böyle bir etkinliğe davet edeceğiz ve birlikte inşallah bu güzel Mardin'imizin semalarını paraşütler ile renklendireceğiz. Ay Yıldızlı bayrağımız da bu sayede gene dalgalanacaktır. Birlik ve beraberlik içinde Mardin'i çok daha güzel günlere götüreceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu. - MARDİN

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu

Mahmut Demirtaş, mehmet ersoy, Türkiye, Mardin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de bir dizi temasta bulundu - Son Dakika
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