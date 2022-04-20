İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'ya gidiyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'ya gidiyor

20.04.2022 09:33
İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre Soylu, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

Bu arada, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa- Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

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Süleyman Soylu, Patlama, İnfaz, Bursa, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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