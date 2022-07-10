İçişleri Bakanı Soylu İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti

10.07.2022 23:34
İçişleri Bakanı Soylu İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda bir şahıs tarafından küfürlere ve ırkçı saldırıya maruz kalan Senegalli aileyi evinde ziyaret etti. Yaşananlarda dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı.

Edinilen bilgiye göre Soylu, Yenikapı- Hacıosman metro hattında bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan Senegal asıllı Davut ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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