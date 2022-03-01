İçişleri Bakanı Soylu, Stratejik Araştırmalar Kurulu 55. Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ meselesinde birileri hep KHK'lılar üzerinden mağduriyet hesabı yapmanın peşinde. Daha da ötesi var. Helalleşmek istiyorlar FETÖ'cülerle. Biz bir terör ve istihbarat örgütüyle helalleşmeyeceğiz, kimsenin de helalleşmesine fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 55. Toplantısı'ndaki konuşmasında birçok önemli olaya şahit olduklarını ve kendilerinin yaşadıklarını gelecek nesillerin yaşamaması için fedakarca bir mücadele verdiklerini söyledi.

Bugünün 1 saatinin, 20 yıl öncesi ve sonrasının 1 saatinden kıymetli olduğunu belirten Soylu, tam geçiş döneminde olduklarını, Türkiye'nin istikametine olan istikrarını tam anlamıyla bu dönemde tutturması halinde 300 yıllık farkın kapatılacağını kaydetti.

Türkiye'yi istikrarsızlığa itmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

" Afganistan'da afyon tarlalarını biz mi ektik? 20 yıldır orayı biz mi işgal ettik? Oradaki uyuşturucu satışını dünyaya biz mi pazarladık? Amerika'nın pazarladığı ve bu işi yaptığı apaçık ortadadır. Hiç kimsenin başka bir şey düşünmesine gerek yoktur. Avrupa sessiz kalmıştır. Oradaki insanlar insan değil miydi? Onu yapanlara bugüne kadar adım atmadınız. Peki şimdi hangi gücünüzle hareket ediyorsunuz? NATO ne yapıyor, ortaya koydukları nelerdir? O gün ne yaptı? Suriye'de İdlib'te Azez'de o çocuklar da annelerinden 9 aylık doğmadılar mı? Peki ne yaptılar?. Türkiye Cumhuriyet Devleti onlara göre ne yapmalıydı? Avrupa'ya tabi olmalı, güvenlik tedbirlerini almamalıydı, İHA, ATAK, kendi mühimmatlarını üretmemeliydi. 'Avrupa sen bizim babamızsın, sen ne dersen o olur, Amerika biz sana tabiyiz demeliydi.' Demedik bunu. Demeyeceğiz de."

Soylu, Türkiye'nin kendi göbeğini kendisi kestiği için ayaklarının üstünde durduğunu dile getirerek, kendi göbeğini kendi kesmeyenlerin bugün nasıl durumda olduğunun görüldüğünü ifade etti.

İstikametlerinin doğru istikamet olduğunu anlatan Soylu, "Ülkemizi ne kadar huzurlu yaparsak geleceğe bakışımız o kadar kuvvetli olacaktır. Amerika'nın Avrupa'nın PKK ve PYD terör örgütüne binlerce tır silah yardımı yaptığını görmedik mi? Gözümüzün önünden geçti hepsi. Peki aylardan beri bu savaşın çıkabileceği belliyken bu tedbirleri niye almadınız? Her zamanki gibi iki yüzlü davranan bir Batı ile karşı karşıyayız. Onun için bu coğrafyada dik durmalıyız, adımlarımızı güçlü atmalıyız, herkesin bize baktığı gibi emin bir devlet olmalıyız." diye konuştu.

"390 mafya tipi örgütlenme çökertildi"

Küresel ölçekte organize suç örgütlerinin suç gelirlerinin 2009 yılında 2,1 trilyon dolar olduğunu kaydeden Soylu, 2015-2016 yıllarında suç örgütlerinin gelirlerinin 3,6 ile 4,8 trilyon dolar seviyelerine çıktığını, bu tablonun korkutucu olduğunu söyledi.

PKK ve DEAŞ'ın uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan örgütler olduğuna işaret eden Soylu, "İdeolojilerini bu faaliyetlere kılıf olarak kullanmaktadırlar. Dünyada pek çok terör örgütü de organize suç örgütü kimliğine bürünmüştür." ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın önemli teknik imkanlara ve kapasiteye ulaştığını aktaran Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emniyet teşkilatı hem personel hem de ileri teknoloji açısından dünyanın en önde gelen teşkilatlardır. Kurumlar arasında önemli bir koordinasyon ile hem sınır ötesi hem sınır içerisinde Türk devletler kapasitesinin en güçlü noktasındayız. Son yıllarda Türkiye'de kümelenmek isteyen 14 uluslararası suç örgütü yöneticisini, arkadaşlarımız ülkelerine iade ettiler. FETÖ'den sonra 'Türkiye'yi organize suç merkezi haline getirebilir miyiz' diye düşünenler oldu. Buna fırsat vermediniz. O boşluğu birisi dolduracaktı o boşluğu doldurmalarına fırsat vermediniz. O boşluğu kanunla hukukla doldurdunuz. Bundan daha büyük bir hizmet yoktur. 15 Temmuz 2016'dan 2021 sonuna kadar Türkiye'de 33'ü ulusal ölçekte, 15'i bölgesel, 342'si yerel olmak üzere toplam 390 mafya tipi örgütlenme çökertilmiştir. Yani hem ulusal hem uluslararası alandaki tüm yapılarla ciddi bir mücadele halindeyiz. Bunu yaparken uluslararası alandaki organize suç çetelerini aramızdan atarken etrafımızdaki coğrafyadaki tüm ülkelerin bize olan itimatlarını en üst seviyeye çıkardık."

-"2021'de yakaladığımız kaçak sigara miktarı 5,7 milyona düştü"

Türkiye'de 2014 yılında kaçak sigara oranının sigara piyasasının yüzde 21,3 seviyesinde olduğu bilgisini veren Soylu, bu rakamın yüzde 2,1 seviyesine düştüğünü kaydetti.

Kaçak sigaradan elde edilen gelirin tamamına yakının terör örgütünün kasasına gittiğine dikkati çeken Soylu, "2021'de yakaladığımız kaçak sigara miktarı 5,7 milyona düştü. Çünkü terör örgütlerine darbe indirdik, içerideki saha baskımızı sürekli olarak devam ettirdik. Makarona yöneldiler. Önce doldurulmuş makarona yöneldiler. Burada tütün kaçakçılığını baskıladık. Bu sefer boş makarona ağırlık veriyorlar. Burayı da baskılıyoruz. 2017'de emniyet ve jandarma dahil 36,2 milyon adet yakalamıştık, bu sayı her yıl arttı, 2021 sonu itibarıyla 2,1 milyar adet boş makaron yakaladık. Eğer burayı gevşetirsek, kaçak sigara yakalamasında elde ettiğimiz kazanımları burada geri vermiş oluruz. Nefes almasınlar." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin önündeki en önemli tehditler arasında sanal bahis ve sanal kumar olduğunun altını çizerek, bunu kesmenin de boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi.

"2021'de FETÖ'ye yönelik 249 planlı operasyon yaptık"

FETÖ ile mücadelenin de aralıksız sürdüğünü bildiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ meselesinde birileri hep KHK'lılar üzerinden mağduriyet hesabı yapmanın peşinde. Daha da ötesi var. Helalleşmek istiyorlar FETÖ'cülerle. Biz bir terör ve istihbarat örgütüyle helalleşmeyeceğiz, kimsenin de helalleşmesine fırsat vermeyeceğiz. Bu devlet birilerinin oyuncağı değildir. Bu mesele kriminal meseledir. Bunu siyasete alet etmek aşağılık bir hadisenin ta kendisidir. 'KHK mağduriyeti' FETÖ'nün tek kurtuluş umududur. O umudu da onlara veremeyiz. DHKP-C bile Nuriye Gülmen ve Semih Özakça eylemini aylarca 'KHK mağduriyeti' diye pazarlamıştı. Biz gerçekleri açıklayınca balonları sönmüştü. Burası öyle güzel bir mağduriyet alanı ki neredeyse PKK'yı da KHK mağduriyetine sarıp öyle pazarlayacaklar. İnanmak isteyen inanabilir, bunlara karnımız tok. KHK'lılar ile koyun koyuna olanlar bu rakamları iyi dinlesinler. KHK ile 125 bin 608 kişi ihraç edildi. Bunların 21 bini örgütte sorumlu yönetici olarak görev almış. Sen partine de sorumlu yönetici yapabilirsin. 37 bini ByLock kullanıcısı. 38 bin 867'si örgüt tarafından örgüt içi kodlaması yapılmış. 15 bin 568'i de sınav sorularını aldıkları için yargılanıyor."

FETÖ haininin sahte gözyaşı dökmekte ne kadar mahir olduğunu iyi bildiklerini ifade eden Soylu, "2021'de FETÖ'ye yönelik 249 planlı operasyon yaptık. Operasyonlar ne kadar lazımsa o kadar sürecek. Kazıyacağız ve gelecek neslimize bir daha böyle bir tehdit kalmayıncaya kadar devam edeceğiz." dedi.

(Bitti)