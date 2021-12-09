İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırıda pusuyu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını söyledi.

Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasına başlarken, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e verilen "Meclisten geçici çıkarma" cezası ile "Kürt düşmanlığının bir kez daha tescillendiği" sözlerine cevap verdi.

Bu ülkede Kürt düşmanlığı olmadığını belirten Soylu, "Bu aziz millette Kürt düşmanlığı yok. Kimin paravanı, taşeronu olduğunu bildiğimiz ve 40 yıldır emperyalizmin oyuncağı olarak bu ülkeye kan kusturmaya çalışan bir PKK karşıtlığı ve PKK düşmanlığı var." diye konuştu.

Kürtler ve Alevilerin, ülkenin asli unsuru olduğunu vurgulayan Soylu, "İstismarlarınızı bu Gazi Meclis çatısı altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Soylu, HDP'yi kastederek, "(Kürdistan'a özgürlük) derken neyi söylediğiniz apaçık ortada ve nasıl bir iş birliği içindesiniz ki sizinle ilgili oylamada, CHP de 'Kürdistan'a özgürlük' diyene herhangi bir ceza verilmesine taraftar olmadı." görüşünü paylaştı.

İçişleri Bakanı olarak yaklaşık 5 yıldır ülkede huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğin olması için çaba sarf ettiğini dile getiren Soylu, "CHP Grubu'na şu soruyu sorma hakkım var; bütçeyi konuştunuz, Türkiye, 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Hiç terörden bahsettiniz mi? Hayır. Evlatlarımız bizim için, çocuklarımız okula rahat gitsin diye şehit, gazi oldular ve anneler evlatsız kaldı. Biriniz cümleye acaba Rahmetirahman'la, onlara medyunuşükranla başladınız mı? Elbette ki hayır. Onu yapmayan elbette 'Kürdistan'ın özgürlüğü'ne burada ses çıkarmayacaktır. Bunun sağlaması da buradadır." değerlendirmesini yaptı.

Devlet olarak suçluların peşinde olduklarının altını çizen Soylu, "Suçluların iftirasını, yalanlarını ve ortaya koyduğu dedikoduları Gazi Meclisin çatısı altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız, devlete iftira ettiniz. Burada bu milletin evladı olarak söylüyorum, vallahi size devlete iftira ettirmem, billahi size devlete iftira ettirmem." dedi.

Pandora'nın kutusunun açıldığı günlerin yaşandığını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün belki bu görüşmeler bitmeden Rusya ve Ukrayna arasında hesap edemeyeceğimiz krizler olacak. Elbette bilemeyiz ama Allah korusun, tatsız bir gelişme söz konusu olursa en son mağlubiyetini Afganistan'dan kalkan uçak görüntüsünde gördüğünüz ve bugün Balkanlara yerleşmeye çalışan ABD, belki Karadeniz'de bizim de bugün hesap edemediğimiz bambaşka bir tablonun içinde olacak. Bunun gibi daha pek çok konu, belki bütçe görüşmeleri sonlanmadan dünyanın başına bir dert, yeni bir kriz alanı olarak oluşacak."

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 Aralık'ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırıyı hatırlatan Soylu, "Bu katliam aynen Ahmet Budak, Aydın Ahi ve Aydın Muştu'nun katliamı gibiydi. Bizim İlçe Başkanımızın kardeşi olan, oranın kanaat önderlerinden Tahir Güven gece yarısı bir komployla öldürüldü. Peki kim öldürdü ve niye öldürdü? Gecenin bir yarısı, onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık." açıklamasını yaptı.

"PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız"

Mehmet Miraç Dinç'in, YPS'li bir terörist olduğunu ve terör örgütü PKK tarafından atandığını bildiren Soylu, terör örgütü PKK'nın, katliamın talimatını, Suriye'den verdiğini açıkladı.

Mehmet Miraç Dinç ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş'in yer aldığı fotoğrafı milletvekillerine gösteren Soylu, "Bu katliamların hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi güzellemeleri anlatmakla bu milleti aldatamayacaksınız, hesabını vereceksiniz. Siz insanları, çocukları anasız babasız bıraktınız. PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız. Hepiniz, Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor." diye konuştu.

"Ülkeyi bölmek isteyenlerin gözünü oyduk"

Soylu, Türkiye'nin, asimetrik saldırılara asimetrik cevap üretebilme kabiliyetini ortaya koyan bir ülke olduğunu ve bütün asimetrik saldırıları tek tek boşa düşürdüğünü ifade etti.

Terör örgütü PKK/PYD'nin, ABD ve Avrupa'nın, Türkiye'nin güney sınırında istediği terör koridoru ve terör devletine karşı, asimetrik saldırıya asimetrik cevap verildiğini belirten Soylu, "Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatını yaptık, Pençe-Kaplan harekatlarını yaptık ve bu ülkeyi bölmek isteyenlerin gözünü oyduk. İçeride terör üzerinden oluşturulmak istenen vesayet tablosuna Kıran, Kapan, Yıldırım ve Eren operasyonlarıyla kimseye nefes aldırmadık. Yalnızca terörle değil terörizm ile de mücadele ettik." dedi.

"Narkoterörü çökerttik"

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede kimseye teslim olmadıklarını, Türkiye'nin, küresel uyuşturucu rotalarının ortasında olmasına rağmen tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptığını belirtti.

Yakalanan miktarlarda Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını söyleyen Soylu, "2015'te uyuşturucuda 65 bin operasyon yapıyorduk, yıl 2021, şu ana kadar 195 bin yani üç katı kadar operasyon yaptık. Uluslararası sularda bile uluslararası iş birliği ile birçok operasyonu gerçekleştiren ve yüzünün akıyla çıkan bir Türkiye var. Narkoterörü çökerttik. İki yılda 185 milyon kök yani 50 milyar liralık keneviri bizim aslanlarımız, kaplanlarımız yakaladı, PKK'ya gitmesini engelledi. Bağırmanız ondandır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi "narko devlet" olarak tanımladığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Bir ülkede ana muhalefet partisi Genel Başkanı kendi ülkesini 'narko devlet' olarak tarif etmez, bu ayıptır, günahtır, yazıktır. 5 yılda 574 uyuşturucu organize suç şebekesini yani uyuşturucu baronlarını çökerttik. 15 Temmuz'dan sonra uyuşturucudan 36 bin tutuklu vardı, bugün kaç biliyor musunuz? Benim o polis kardeşlerime, jandarma kardeşlerime olan inancımla beraber bugün 98 bin kişi. Çocuklarımızı zehirleyemiyorlar. O kızdığınız metruk binaları saydırdık. İlk önce 40, daha sonra 60, daha sonra 80 bin çıktı. En son 105 bine kadar geldik; 70 binini yıktık, 15 binini rehabilite ettik. Patlasınız da çatlasınız da mahallelerde metruk bina bırakmayacağız, yıkacağız ve kimsenin çocuklarımızı zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz."

Almanya ve Belçika'da 2021'in başında toplam 26 ton kokain yakalandığını anımsatan Soylu, "Almanya ve Belçika devletini, kendi milletvekilleri, muhalefeti ve basını bir 'narko devlet' olarak tanımladı mı yoksa alkışladı mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yapan ve şu anda Avrupa'ya parmak ısırtan Türkiye'deki güvenlik kuvvetlerimizi ben de Almanya'da olduğu gibi ayakta alkışlıyorum." ifadesini kullandı.

"108 ByLock'çu milletvekilini açıklamayan namerttir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, daha önce AK Parti milletvekillerine iftira attığını, "AK Parti içinde 108 ByLock'çu var, 6 bakan var." dediğini dile getiren Soylu, "Bu iftiradan sonra yok oldu. 108 ByLock'çu milletvekilini açıklamayan namerttir. İşiniz gücünüz iftira." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadele verdiğini vurgulayan Soylu, "Türkiye'de terörist sayısı 160'ın altına düştü. Şu anda beş metre, on metre kar var, evlatlarımız oradan çıkmıyorlar. Tam 5 yılda 2 bin 80 kişi teslim oldu. Hiç merak etmeyin, Doğu ve Güney Doğu'da huzur var." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, HDP milletvekillerinin laf atması üzerine, "Hiç konuşmayın Diyarbakır Anneleri'nin ahı sizi bitirecek." karşılığını verdi.

Bu arada Soylu'nun konuşması sırasında bazı HDP milletvekilleri, "mafya iltisaklı bakan", "suç işleri bakanı", "pudra şekeri bakanı" yazılı dövizler açtı.??????????????