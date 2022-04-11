İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle iftarda bir araya geldi Açıklaması

11.04.2022 21:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle iftarda bir araya geldi Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bugün ayakları üzerinde duran, başkasına ihtiyacı olmayan bir ülke konumuna geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye, bugün ayakları üzerinde duran, başkasına ihtiyacı olmayan bir ülke konumuna geldi." dedi.

Soylu, Sincan Belediyesi tarafından belediyenin Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, mücadelelerinin yegane sebebinin Türkiye'nin daha zengin ve huzurlu olması olduğunu söyleyen Soylu, kendilerinin gençliği ile bugünkü gençlerin Türkiye'sindeki imkanların çok farklı olduğunu belirtti.

Soylu, dünya genelinde yaşanan gelişmelere, terör olaylarına ve insani dramlara değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim yapacağımız çok iş var. Yıllardır etrafımızdaki coğrafyayı sömürenlere, 'Hayır bundan sonra sömüremeyeceksiniz.' diyebilecek bir kuvvete ihtiyacımız var. Bakın kuvvetimiz oldu. Kendi insansız hava aracımızı kendimiz ürettik. Bugün PKK'yı yerle yeksan ettik, terörü ortadan kaldırdık. Doğu ve Güneydoğu'daki insanlar huzur ve güven içerisinde.

Bizim sadece kendi ayaklarımızın üzerinde durma sorumluluğumuz yok, bizim bir sorumluluğumuz daha var, etrafımızdaki dünyaya ve coğrafyaya neyin nasıl yapılabileceğini göstermek konusunda bir irade sergilemeliyiz. Türkiye, bugün ayakları üzerinde duran, başkasına ihtiyacı olmayan bir ülke konumuna geldi. Siz başka bir şey yapacaksınız. Türkiye'yi herkesin ihtiyacı olduğu ama kimseden ihtiyacını sakınmayan bir Türkiye haline getireceksiniz."

"15 Temmuz akşamı gençler, tanklara çıplak ellerle karşı koydu"

Soylu, bugünkü gençliğe yönelik bazı eleştirilerin olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Siz kendinize çok güvenin, hem de çok güvenin. Çünkü size çok güveniyoruz. Herkes tereddüt ederken, 15 Temmuz akşamı bu ülkenin gençleri, anneleri 'Oğlum biraz dur.' demesine rağmen bayraklarla tanklara çıplak ellerle karşı koydular. Onun için size güveniyoruz, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Siz de kendinize güvenin. Siz, Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getireceksiniz, buna olan inancımız tamdır."

Programda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Soylu'ya üzerinde Türk bayrağı ve Osmanlı devlet arması yer alan tablo hediye etti.

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Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Türkiye, Sincan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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