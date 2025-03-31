İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı bayramlaşma programında Türkiye'nin son 10 günde önemli sınavlardan geçtiğini söyledi. Maltepe'deki CHP mitingine de değinen Yerlikaya, miting müracaatlarının yüzde 96'sına izin verdiklerini ifade etti.

31.03.2025 00:31
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İBB'ye yönelik operasyonların ardından başlayan protestolara ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 10 günde çok önemli sınavlardan geçtil" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde Konya Valisi İbrahim Akın ve il protokolüyle bayramlaştıktan sonra AK Parti Konya teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi. Yerlikaya burada bir konuşma da yaptı.

"10 GÜNDE ÇOK ÖNEMLİ SINAVLARDAN GEÇTİK"

Bayramın huzur ve esenlik getirmesini dileyen Yerlikaya, Türkiye'nin bayram öncesi son 10 günde çok önemli sınavlardan geçtiğini belirterek, " İstanbul'da cumhuriyet savcılığının yapmış olduğu bir soruşturma, onun akabinde gözaltı ve nihayetinde ilk muhakemedeki tutuklamalar sonucunda bildiğiniz gibi ana muhalefet bir çağrıda bulundu, insanları sokaklara çağırdı" dedi.

"Ben İçişleri Bakanı olarak her zaman şunu söylüyorum, bundan sonra da söylemeye devam edeceğim; demokratik bir hak" diyen Yerlikaya, "Toplanma, gösteri yürüyüşü yapma, protesto hakkı. Herkes bu siyasal iklimde, bu özgürlük ortamında aynı konuda aynı şeyi düşünebilir mi? Düşünemez. 170 civarında siyasi parti var. Her birinin kendi kuruluş kanunlarında olduğu gibi genel bir ödevi var; bu ülkeye hizmet etmek. Kendisi gibi düşünen arkadaşları, kardeşleriyle beraber yol yürüyüp milletin refahını, milletin huzurunu, dünya devletler ailesinde büyük ve güçlü bir Türkiye olma idealini sağlamak. Ama bunu yaparken dilimizin, davranışımızın, yorumlarımızın hem kanunlara hem de etik değerlerimize uygun olması lazım" ifadelerini kullandı.

"MİTİNG MÜRACAATLARININ YÜZDE 96'SINA İZİN VERDİK"

Bakan Yerlikaya, dün gerçekleştirilen Maltepe mitingi için Valiliğe müracaat olduğunu ve Valiliğin de bu mitinge izin verdiğini, mitingin yasalara uygun şekilde yapıldığını dile getirerek, "2024 yılında bize yapılan, İçişleri Bakanlığı ve bizim taşra teşkilatlarımıza, yani Valiliklerimize, mülki idari amirlerimize yapılan, 'Biz miting yapmak istiyoruz. Toplantı yapmak istiyoruz' müracaatlarının yüzde 96'sına izin verdik. Tıpkı dün Maltepe'de olduğu gibi" sözlerini sarf etti.

BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ

Bütün siyasi partilerin Türkiye'nin bekası için çalışması, "sosyal bölücülüğe" geçit verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, son günlerde CHP'nin yaptığı boykot çağrılarını eleştirdi.

Ekonomik açıdan ülkelere fayda sağlayan bazı şirketler hakkında boykot çağrısı yapıldığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Anlamakta güçlük çekiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gelirleri içine, o şehirde bulunan şirketlerin ödediği vergiden pay gelmiyor mu? Tıpkı Konya'daki gibi. Konya'daki şirketler ne kadar gürbüz, güçlü olursa, daha fazla ciro, daha fazla tahakkuk, daha fazla vergi öderse, bundan hemşehrilerin en büyük tecelli ettiği yer olan Büyükşehir Belediyesinin hakkı, payı geliyor mu? Tüm büyükşehirlerde geliyor mu? Derdiniz ne o zaman? 'Beni sevmiyor, benim gibi düşünmüyor, benimle beraber yürümüyorsan, o zaman seni boykot ederim'.

Bunun anlamı şu; siyasi rekabette sınıfta kalınca, 'Türkiye'yi çökertirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz' diyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz ama onların yaptığı gibi nobran değil. Bize yakışan 23 yıllık duruşumuzla bunu yapacağız. Güzel ahlakla, tatlı dille, azimle, kararlılıkla. Onlara da bu ülkeye, bu millete yakışan siyasetin nasıl olduğunu, 23 yıldır olduğu gibi öğretmeye devam edeceğiz."

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 205622:
    23 yıldır sinavdayiz ama süre bitmek uzere 3 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne ara bize yakisnalo olmussunuz.. galiba akp kurulmadan once de akp idi bakan.. bi garip ideolojik taraftardan beslenme konusmalari... 2 1 Yanıtla
  • 6490203:
    sınav uzun zamandır var sayın bakanım 15 yıldır filan 1 0 Yanıtla
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