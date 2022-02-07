Üye Girişi
İçişleri Bakanlığı'ndan Isparta Valisi ile ilgili açıklama - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan Isparta Valisi ile ilgili açıklama

07.02.2022 12:54
İçişleri Bakanlığı'ndan Isparta Valisi ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Isparta'da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Isparta'da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Isparta'da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir." - ANKARA

YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Ömer Seymenoğlu, Koronavirüs, Isparta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı'ndan Isparta Valisi ile ilgili açıklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:56 8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 13:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan Isparta Valisi ile ilgili açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement