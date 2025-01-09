Yerine kayyum atanan Ahmet Türk\'ün görevine iade edilmesi gündemde

Politika

Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı! Vatandaşlar şaşkın

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Gazeteci Sinan Burhan katıldığı televizyon programında görevden alınarak yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e ilişkin çarpıcı bir iddia öne sürdü.

"GÖREVE İADESİ GÜNDEMDE"

Türk'ün görevine iade edilmesinin gündemde olduğunu iddia eden Burhan, "Cumhur İttifakı'nın arka planından aldığımız bilgi şu yönde. Ahmet Türk'ün göreve geri iade edilmesi durumu şu anda gündemde" ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Burhan ayrıca konunun 4 Mart tarihinde görüşüleceğini belirterek; "Bu minvalde 4 Kasım'da Ahmet Türk'e kayyum atanmıştı. 4 Mart tarihinde ikinci bir değerlendirme konusu gündeme gelebilir. Bu yönde Ahmet Türk göreve geri gelebilir. Ankara'da konuşulan görüşmeler bu yönde" diye konuştu.

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ'NDE YER ALDI

Ahmet Türk, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti heyeti tarafından ziyaret edilmesi sonrası TBMM'de temsil edilen siyasi partilere gerçekleştirilen ziyaretlerde yer aldı.

KAYYUM ATANMIŞTI

4 Kasım 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine kayyum atamıştı.