Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde - Son Dakika
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Politika

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

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Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesinin gündemde olduğunu iddia etti.

09.01.2025 21:43  Güncelleme: 23:12
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Gazeteci Sinan Burhan katıldığı televizyon programında görevden alınarak yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e ilişkin çarpıcı bir iddia öne sürdü.

"GÖREVE İADESİ GÜNDEMDE"

Türk'ün görevine iade edilmesinin gündemde olduğunu iddia eden Burhan, "Cumhur İttifakı'nın arka planından aldığımız bilgi şu yönde. Ahmet Türk'ün göreve geri iade edilmesi durumu şu anda gündemde" ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Burhan ayrıca konunun 4 Mart tarihinde görüşüleceğini belirterek; "Bu minvalde 4 Kasım'da Ahmet Türk'e kayyum atanmıştı. 4 Mart tarihinde ikinci bir değerlendirme konusu gündeme gelebilir. Bu yönde Ahmet Türk göreve geri gelebilir. Ankara'da konuşulan görüşmeler bu yönde" diye konuştu.

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ'NDE YER ALDI

Ahmet Türk, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti heyeti tarafından ziyaret edilmesi sonrası TBMM'de temsil edilen siyasi partilere gerçekleştirilen ziyaretlerde yer aldı.

KAYYUM ATANMIŞTI

4 Kasım 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine kayyum atamıştı.

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk\'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Serkan Yalçın:
    niye akp bölgelerime kayyum atanmıyor 98 100 Yanıtla
    Serkan Acar:
    çünki ak partili belediyeler pkk ya para aktarmıyorda onun için 1 1
  • Fikret Tncy:
    ülke layloollllllommmm layyylommmmmm layloommmmmmmmmm ülkesine dondu :)))))))))))))))))) 86 95 Yanıtla
  • Deli Bedri:
    ampül’ün kime yandığı belli değil. Disco lambası gibi 44 60 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    suçlu mu suçsuz mu? suçlu ise şöyle düşünülür, suçsuz ise böyle düşünülür. yargıya itimat azalabilir. 42 60 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    apoya kız istiycekler daha. buda bişey mi 43 45 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    vermesin devlet istediği gibi kayyum atamaz 25 55 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi Oynuyorsunuz 32 47 Yanıtla
  • Apple User:
    hani teröristti ne oldu 36 41 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ekepe ağzıyla sn Ahmet Türk’e atanan kayyuma sevinen makarnacı kömür ayran dürümcüler nerde ? 12 65 Yanıtla
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