İHRAÇ EDİLEN KOMUTANLARIN YENİ İŞLERİ BELLİ OLDU

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi yemin töreni sonrasında ikinci bir tören yapıp, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve ardından haklarında disiplin soruşturması başlatılıp TSK'dan ihraç edilen beş teğmenin komutanlarına sahip çıktı. Yavaş, ihraç edilen komutanlardan Albay Alper Topsakal'ı belediyenin ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak atadı.

GÖREVE BAŞLADILAR

Sözcü'de yer alan habere göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, teğmenlerle birlikte ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu'nu da belediyenin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş'ye genel müdür yardımcısı yaptı. Kısa süre önce atamaları gerçekleştirilen iki komutanın görevine başladığı ve düzenli olarak mesailerine geldiği öğrenildi. İhraç edilen diğer komutan, Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk'ün ise memleketine döndüğü bildirildi.

Albay Topsakal, ihracın ardından yayımladığı mesajında, "Her ne kadar üniformam çıkarılmış olsa da bundan sonra da vatanım ve milletim için çalışmaya devam edeceğim" demişti.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı.

Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çattı ve hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okudu.

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı, ardından siyasetin gündemine yerleşti.

MSB kaynakları, basına verdikleri geçmiş demeçlerde soruşturmanın okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirtmiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz" demişti.

Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

MSB kaynakları ayrıca öğrencilerin metni okumak için yedi kez başvuruda bulunduğunu, ancak izin verilmediğini de vurgulamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildiğini açıklamıştı.

MSB açıklamasında, "Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadesine yer verildi.